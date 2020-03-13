Little Big на «Евровидении» выступит с песней Uno

Группа Little Big презентовала песню Uno, с которой она выступит на «Евровидении». Композиция записана в стиле рок или метал-диско. Песню сочинили еще в январе, когда еще не знали о своем участии в конкурсе. Ранее музыканты намекали на название песни в интервью. Они говорили, что любят играть в одноименную американскую игру перед концертами. Международный конкурс на этот раз пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.