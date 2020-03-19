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Критик предрек успех Little Big на «Евровидении» в 2021 году

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Фото: instagram.com/littlebigband
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Музыкальный критик, радиоведущий и продюсер Борис Барабанов в беседе с телеканалом «360» 19 марта заявил, что рейв-группа Little Big сможет побороться за победу в конкурсе «Евровидение» и в 2021 году.

Специалист назвал выбор коллектива в качестве представителей от России на конкурсе остроумным и долгожданным.

«В практике российского представительства на Евровидении уже есть такая ситуация, когда артист сначала был выбран в качестве делегата от России, потом не поехал на Евровидение, а поехал на следующий год. Я говорю о Юлии Самойловой», — напомнил эксперт. Он отметил, что с Little Big ситуация может развиваться по аналогичному сценарию.

Музыкальный обозреватель выразил надежду на то, что группа выступит на «Евровидении», в каком бы виде ни проводился конкурс в следующем году, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В среду, 18 марта, стало известно об официальной отмене музыкального конкурса «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в нидерландском Роттердаме, из-за распространения коронавируса. В настоящее время решается, смогут ли артисты, прошедшие отбор от своих стран на отмененный конкурс, автоматически принять участие в «Евровидении-2021».

Группа Little Big, комментируя информацию об отмене конкурса, заявила, «что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации». Команда отметила, что ощутила «невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей» и поблагодарила всех, кто смотрел их клип на песню UNO, которую планировалось представить на конкурсе.

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