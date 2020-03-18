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Рудковская прокомментировала отмену «Евровидения-2020»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри «Евровидения-2018» Яна Рудковская оценила решение отменить международный музыкальный конкурс в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

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По ее словам, это очень печально и хотелось, чтобы конкурс состоялся, так как у российской группы Little Big был большой шанс выиграть.

«Ребята устроили флешмоб, они на первом месте во всех чартах. Это был большой шанс на победу. Но в Нидерландах действительно очень плохая обстановка, как и во всей Европе. Так что конкурс привел бы к большим рискам. Так что решение правильное», — сказала Рудковская в беседе с RT.

Также продюсер отметила, что российским конкурсантам придется менять песню, выразив при этом уверенность, что «за год Little Big создадут не менее прекрасную композицию для участия».

Ранее в этот же день организаторы «Евровидения-2020» сообщили об отмене конкурса из-за коронавируса, сообщает «Федеральное агентство новостей». Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

Планировалось, что Россию на «Евровидении-2020» представит коллектив Little Big, уточняет телеканал «360». 12 марта артисты представили песню к конкурсу, которая получила название Uno, и клип к ней. К 17 марта ролик на YouTube набрал более 29 млн просмотров и 1,4 млн отметок «мне нравится», став самым популярным видео среди других видео участников текущего года.

В настоящее время обсуждается возможность проведения конкурса в 2021 году.

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