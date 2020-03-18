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Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Представитель группы Little Big, которая должна была выступить от России на «Евровидении», прокомментировала отмену музыкального конкурса. Как сообщила «Известиям» Полина Храмова, коллектив узнал об отмене мероприятия из СМИ.

«Пока нам сложно прокомментировать эту новость. <...> Никто нам этого заранее не сообщал», — сказала она.

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Группа планирует выступить с комментарием по данному поводу в соцсетях, добавила Храмова.

Об отмене «Евровидения» стало известно ранее в этот день. В официальном Twitter-аккаунте музыкального конкурса сказано, что такое решение принято на фоне распространения коронавируса.

На данный момент организаторы обсуждают возможность переноса «Евровидения» на 2021 год с сохранением места проведения, то есть в нидерландском Роттердаме.

Конкурс должен был состоятся в мае. По информации СМИ, рассматривался вариант проведения «Евровидения» без зрителей, однако минздрав Нидерландов выдвинул жесткие требования насчет организации массовых мероприятий.

Конкурсную песню к «Евровидению» Little Big представили 12 марта. Клип на трек под названием Uno за пять дней набрал более 33 млн просмотров на YouTube, став самым популярным видео среди других видео участников текущего года. Как рассказывал солист коллектива Илья Прусикин, песня не была написана специально для конкурса. Группа ее сочинила во время январского отпуска и для своего нового альбома.

Отправиться на конкурс коллектив должен быть расширенном составе, в том числе с танцором из клипа Дмитрием Красиловым, который полюбился пользователем соцсетей благодаря своему перфомансу на видео.

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