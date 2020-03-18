СМИ узнали о возможной отмене «Евровидения-2020» из-за коронавируса

Европейский вещательный союз (EBU) собирается объявить об отмене «Евровидения-2020» на фоне распространения коронавируса. Об этом 18 марта со ссылкой на источники сообщила израильская корпорация телерадиовещания KAN.

В этом году конкурс должен состояться 12 мая в Роттердаме в Нидерландах. Однако, по данным издания, ранее предлагаемый вариант проведения без зрителей оказался невозможным из-за жестких требований министерства здравоохранения страны.

Официального подтверждения этих данных пока не поступало. На официальной странице организатора в Twitter 17 марта сообщалось, что ситуация с распространением инфекции непрерывно меняется и с этим необходимо считаться.

«Мы понимаем, что вы с нетерпением ждете новостей о судьбе «Евровидения» этого года. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся в скором времени предоставить информацию», — говорится в сообщении.

Россию на «Евровидении-2020» должен представить коллектив Little Big. 12 марта артисты представили песню к конкурсу, которая получила название Uno, и клип к ней. К 17 марта ролик на YouTube набрал более 29 млн просмотров и 1,4 млн отметок «мне нравится», став самым популярным видео среди других видео участников текущего года.

17 марта сообщалось, что один из участников группы Дмитрий Красилов, известный по своему танцу в клипе, поедет вместе с коллективом на конкурс «Евровидение-2020».

Благодаря своему танцу Красилов завоевал любовь пользователей соцсетей. В комментариях отмечали его харизматичность, выступление называли «отличным перформансом», а сам клип Little Big — «совершенно сумасшедшим» благодаря «уморительному танцу коленями» от участников группы. Позже в интернете появилась петиция с призывом к группе взять танцора с собой на конкурс, пишет «Газета.ру».