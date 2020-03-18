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Эрнст прокомментировал отмену «Евровидения-2020»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На Первом канале сожалеют об отмене международного песенного конкурса «Евровидение-2020». Об этом заявили в пресс-службе телеканала со ссылкой на его генерального директора Константина Эрнста в среду, 18 марта.

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«Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — приводит слова Эрнста «РИА Новости».

Ранее в среду организаторы «Евровидения» сообщили в соцсетях конкурса, что мероприятие в этом году переносится из-за угрозы распространения коронавируса. Конкурс должен был состояться в Роттердаме в Нидерландах с 12 по 16 мая. Обсуждается его перенос на 2021 год.

Россию там должна была представлять музыкальная группа Little Big. 12 марта артисты обнародовали песню к конкурсу под названием Uno, и клип к ней. К 17 марта видео на YouTube набрало более 29 млн просмотров и 1,4 млн отметок «мне нравится». Оно стал самым популярным среди других роликов участников этого года.

Эпидемия пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По данным на 18 марта, в мире инфекцией заразились 204,2 тыс. человек, вылечились более 82,1 тыс. человек, а умерли 8244 пациента.

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