Тайная война: запертых из-за коронавируса англичан спасает Человек-паук

Как выяснилось позже, под маской супергероев скрываются местные жители. 34-летний инструктор боевых искусств Джейсон Бэйрд рассказал, как возникла эта идея. Он закрыл свою школу в самом начале пандемии, опасаясь распространения заболевания. Недавно он узнал, что его коллега Эндрю иногда надевает костюмы героев комиксов, когда общается со своими юными учениками по видеосвязи. Друзья решили использовать этот трюк, который очень нравился детям, чтобы подбодрить скучающих на карантине горожан