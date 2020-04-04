Тайная война: запертых из-за коронавируса англичан спасает Человек-паук

Самоизолировавшимся в своих домах жителям английского Стокпорта не приходится скучать. Перед их окнами ежедневно разворачивается занимательное шоу, которое устраивают два Человека-паука. Как это происходит — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Phil Noble
Герои комиксов, внезапно появившиеся на улицах города, совершают акробатические трюки, показывают разные боевые приемы и упражнения, которые дети могут повторять дома, и даже стреляют паутиной
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Фото: REUTERS/Phil Noble
Как выяснилось позже, под маской супергероев скрываются местные жители. 34-летний инструктор боевых искусств Джейсон Бэйрд рассказал, как возникла эта идея. Он закрыл свою школу в самом начале пандемии, опасаясь распространения заболевания. Недавно он узнал, что его коллега Эндрю иногда надевает костюмы героев комиксов, когда общается со своими юными учениками по видеосвязи. Друзья решили использовать этот трюк, который очень нравился детям, чтобы подбодрить скучающих на карантине горожан
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Фото: REUTERS/Phil Noble
Бэйрд позаимствовал костюм у знакомого, и они с Эндрю совершили свою первую развлекательную пробежку по окрестностям
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Фото: REUTERS/Phil Noble
Ответная реакция приятно поразила друзей, и они утвердились в мысли, что людям это действительно необходимо
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Фото: REUTERS/Phil Noble
Теперь все соседи ждут появления супергероев, на подоконниках у них сидят игрушки в костюмах Человека-паука, на фонарных столбах висят его маски
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Фото: REUTERS/Phil Noble
«Вся наша семья собирается у окна в ожидании Человека-паука, — говорит один из местных жителей. — Однажды мы отвлеклись на мгновение, а когда оглянулись, он уже был там, я не могу выразить, насколько это подняло наш дух»
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Фото: REUTERS/Phil Noble
Супергерои стали самыми знаменитыми персонажами в городе — их фотографируют через окно, снимают на видео, когда выносят мусор, с ними делают селфи работники, которые находятся на улице по долгу службы
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Фото: REUTERS/Phil Noble
«Я буду делать это каждый день, пока меня держат ноги. Просто чтобы все улыбались», — говорит Бэйрд
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Фото: REUTERS/Phil Noble
Друзья создали страницу в соцсетях, которая привлекла более 1 тыс. подписчиков за сутки
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