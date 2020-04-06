Фигуристка Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала 5 апреля в своем Instagram видео, на котором она принимает участие в спортивном челлендже португальского футболиста Криштиану Роналду.

Ранее в этот день форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии бросил вызов пользователям социальной сети, выполнив за 45 секунд 142 повторения упражнения на пресс.

Результаты Медведевой оказались скромнее, однако она передала спортивную эстафету своим подписчикам, большинство которых также находятся на самоизоляции.

«Спасибо Криштиану за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?» — обратилась Медведева к поклонникам.

2 апреля британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, запустил флешмоб, в котором нужно надеть футболку стоя на руках, и бросил вызов своим коллегам Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу.