Шопинг во время чумы: россияне сократили онлайн-покупки из-за рубежа

Из-за пандемии коронавируса в I квартале количество посылок в рамках трансграничной электронной торговли сократилось на 22%. Об этом «Известиям» сообщили в ФТС. За январь–март было оформлено 71,9 млн отправлений. При этом поступления в бюджет выросли с 214 млн рублей в прошлом году до 360 млн — в 2020-м , что объясняется снижением порога беспошлинной онлайн-торговли до €200. Тем временем спрос на товары российских интернет-магазинов увеличился на 500%.

От международного к внутреннему

В I квартале 2020 года в рамках трансграничной электронной торговли оформлено 71,9 млн отправлений, что на 22% меньше, чем год назад. Тогда через таможенные границы прошло 92,2 млн посылок, рассказали в ФТС.

Несмотря на сокращение количества отправлений из заграничных онлайн-площадок, объем таможенных поступлений в нынешнем году увеличился более чем в полтора раза — до 360 млн рублей. Рост сборов обусловлен снижением в 2020-м порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €200 (в 2019 году было €500). Число отправлений, выпускаемых с уплатой таможенных платежей, возросло в 3,4 раза и составило 196 тыс.

посылки Проверка международных почтовых отправлений в аэропорту Внуково в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Количество заказов из-за рубежа действительно пошло на спад, согласился президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов . В период пандемии вируса потребность граждан в товарах сегмента non-food (непродовольственные) снизилась во всем мире. Обычно в заграничных магазинах россияне покупают одежду, обувь, электронику, рассказал он. Из-за того, что сейчас товары идут дольше, чем обычно, многие предпочитают заказывать на российских сайтах, добавил Артем Соколов.

В пресс-службе «Почты России» сказали, что они не раскрывают точную статистику обработки почтовых отправлений. По их данным, большинство посылок приходит из Китая, который формирует 93,4% от входящего объема посылок в РФ. Также заказы поступают из Финляндии, Великобритании, других стран Евросоюза и США.

Снижение связано с опасениями по поводу безопасности посылок, идущих из Китая, а также со спадом активности компаний , вынужденных остановить или сократить производство, отметил директор по исследованиям Data Insight Борис Овчинников. С переходом на режим самоизоляции доля онлайн-покупок у отечественных платформ значительно увеличилась из-за отмены продаж непродовольственных товаров в офлайне, добавил он.

посылки Посылки на «Почте России» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По объему онлайн-заказов лидируют жители Москвы (27%), Московской области (18%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (16,3%). Пятерку замыкают Краснодарский край (9%) и Ростовская область (6%), рассказали в «Почте России».

Переориентация спроса

На российском рынке электронной торговли в марте–апреле наблюдается переориентация спроса потребителей, отметил Артем Соколов . По его словам, в середине марта вдвое вырос интерес к таким товарам, как ноутбуки, наушники и другие аксессуары, потому что многие перешли на удаленный режим работы. Также отмечалось увеличение продаж электроники и бытовой техники. А с началом первой нерабочей недели, объявленной по всей стране с 30 марта по 5 апреля, в 10 раз выросли запросы на продовольствие.

— Большой спрос остается на продукты, детские товары, включая питание и предметы гигиены. Сейчас он в 2–4 раза превышает прежний уровень торговли . К этому моменту продажи электроники и бытовой техники просели на 20–25%, на столько же упали онлайн-продажи одежды и обуви, — рассказал Артем Соколов.

Отмечается рост спроса на доставку товаров из маркетплейсов на 500%, подчеркнули в «Почте России». Причина — в востребованности услуги и замещении офлайн-покупок, пояснили они . Фирмы, у которых нет возможности привозить клиентам заказы на дом, подключаются к услугам внешних партнеров в течение трех часов.

посылки Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Известия» спросили ритейлеров о ситуации на рынке интернет-торговли. По словам заместителя гендиректора по связям с индустрией в Ozon Марии Заикиной, переход в режим самоизоляции стимулирует россиян покупать через интернет: в марте число новых клиентов выросло в два раза к прошлому году, а с начала апреля — минимум еще на треть . С февраля ежедневное количество доставок до двери выросло более чем в 20 раз, добавила она.

На компанию сильно повлиял переток спроса в онлайн из-за ограничений покупок в офлайне, рассказал директор по стратегии Lamoda Павел Орлов. На период карантина пересмотрен каталог товаров в сторону востребованных, таких как гречка, макароны . Расширен выбор парфюмерии и косметики, товаров для дома, спортивного оборудования и игрушек.

В первые две недели карантина продажи продукции в штуках выросли на 135% год к году, рассказали в пресс-службе Wildberries. В 36 раз увеличился спрос на товары для здоровья, в 16 — на продукты и детское питание. Число новых покупателей в апреле выросло втрое: увеличился приток клиентов от 55 лет и из небольших населенных пунктов . На работу приняты 5,5 тыс. новых сотрудников, еще планируется нанять 4 тыс., половина из которых — на позицию курьера.

Онлайн как способ выживания

Для малого и среднего бизнеса уход в онлайн — единственный способ остаться на плаву, так как почти весь спрос переместился в интернет, считает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин . Число продавцов увеличивается до 1 тыс. в день. Все маркетплейсы и службы доставки отмечают рост продаж от 20–50 до 100–300% в зависимости от типа товара , рассказал он.

Ритейлерам не удается полностью удовлетворить выросший в разы спрос . Сложно за считаные недели нарастить емкость службы доставки, складов и точек комплектации заказов, считает Борис Овчинников из Data Insight. Доля e-commerce вырастет и продолжит набирать обороты, а бизнес учтет текущие проблемы и будет активно расти, полагает Дмитрий Гелемурзин.

посылки Посылки в логистическом центре Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Объемы рынка интернет-торговли увеличатся, но сложно прогнозировать на сколько, отметил Артем Соколов. По его словам, бизнес не был готов к новой реальности и колоссальному росту заказов на продукты. Ритейлерам за короткий срок пришлось развивать логистическую инфраструктуру: открывать новые dark-store (распределительный центр для поставок продуктов исключительно для продажи онлайн), налаживать сервисы доставки, набирать сотрудников. В апреле только АКИТ удалось трудоустроить 15 тыс. человек, оставшихся без работы, в качестве курьеров, водителей и сборщиков заказов, резюмировал он.

Ранее глава «Почты России» Максим Акимов рассказал, что сжатие спроса на рынке снизит их выручку при разных сценариях на 18–30 млрд рублей. Однако в пресс-службе отметили, что несвоевременно комментировать финансовый прогноз компании на год. В 2020-м структура выручки изменится, например, существенный рост доходов даст гиперлокальная доставка и логистические услуги для российских и международных маркетплейсов.