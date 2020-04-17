Время есть: средний чек в супермаркетах вырос в полтора раза

В середине апреля средний чек москвичей в супермаркетах и магазинах «у дома» увеличился на 44–56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». В целом по стране рост составил 26–41%. При этом, чтобы соблюдать режим самоизоляции, россияне стали реже ходить по магазинам — количество покупок во всех форматах торговли снизилось в среднем на треть.

Длинный чек

«Платформа ОФД» проанализировала покупки россиян и отдельно москвичей с 6 по 12 апреля, изучив 40 млн чеков в сутки с 900 тыс. онлайн-касс в РФ. «Известия» ознакомились с этими данными. По итогам второй недели апреля средний чек в московских супермаркетах вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 625 рублей. При этом количество покупок в таких точках упало на 35%. Такая же динамика зафиксирована в магазинах «у дома»: средний чек подскочил на 44% — до 591 рубля, хотя затариваться потребители стали реже на 28%. В гипермаркетах москвичи за один поход стали тратить в среднем на 27% больше — 4,5 тыс. рублей, а количество покупок снизилось на 29%.

В целом по стране ситуация развивается аналогично: средний чек в супермаркетах по итогам второй недели апреля на 41% выше, чем в прошлом году в это же время, — 540 рублей. Количество покупок в этом формате упало на 22%. За один поход в магазин «у дома» россияне в среднем тратят 370 рублей, что на 26% выше прошлогодних показателей, но количество покупок также упало — на 15%.

В регионах в гипермаркетах средний чек увеличился на 27% — до 790 рублей, но ходить туда покупатели стали на 30% реже.

В «Платформе ОФД» напомнили, что в апреле 2019 года максимальный рост среднего чека в столице составлял 15%, а по России — 7%, в обоих случаях речь шла о гипермаркетах. При этом количество покупок в Москве снижалось лишь в магазинах «у дома» (–9%).

Сам себе повар

В середине марта трафик в продуктовых магазинах подрос, сказал «Известиям» директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков. Российские компании начали переходить на удаленную работу, а позже стартовал режим самоизоляции. Но период массовых походов по магазинам продлился недолго: к апрелю ситуация изменилась и люди стали реже ходить за покупками.

— Уже в апреле потребители были вынуждены планировать долгое домашнее времяпрепровождение. Поэтому заметен спрос на товары с длительным сроком хранения, на ингредиенты для частого приготовления пищи, а также на продукцию с высокой долей импорта, — пояснил он. — Покупатель стремится за одно посещение магазина взять большой набор товаров, чтобы реже посещать места массового скопления людей. Поэтому закономерно, что частота походов в магазин сильно сокращается, а средний чек при этом увеличивается.

С этим мнением согласен и пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

— Реже посещая торговые точки, покупатель берет больше товаров. К тому же многие, оставаясь дома, переходят на домашнее питание, что требует покупки дополнительных продуктов, — подчеркнул он. — Москвичи опасаются выезжать в магазин на личном транспорте при действующих ограничениях на передвижение, поэтому в гипермаркетах трафик значительно снизился.

Птица, томаты и лук

По данным аналитиков «Магнита», в начале апреля в топ-товаров московских покупателей входили мясо птицы, лимоны, томаты, лук, яйца, кофе, безалкогольные напитки. В компании отметили, что граждане постепенно возвращаются к своей привычной корзине.

В пресс-службе «Ашана» «Известиям» сказали, что в этот период в число самых популярных продовольственных товаров сети входят бананы, цыплята-бройлеры, томаты, репчатый лук, картофель. Представитель ритейлера подчеркнул, что большую часть времени потребители проводят дома, поэтому в покупках преобладают продукты для приготовления домашней еды, в том числе супов и салатов.

В АКОРТ добавили, что в апреле компании уже не наблюдают ярко выраженного интереса потребителей к конкретной категории продуктов. Например, сейчас стабилен спрос на товары категории «фреш» (мясо, молоко, овощи и фрукты), а популярность круп, макарон, консервов снизилась.

Такую же тенденцию отметил и директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев. Он сказал «Известиям», что с 30 марта по 5 апреля продажи товаров длительного хранения в крупнейших розничных сетях продолжили закономерное снижение после пиковых значений предыдущих недель. Например, темпы роста продаж риса в натуральном выражении снизились с 63 до 24% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, макаронных изделий — с 68 до 17%, а гречки — с 70 до 1%.

Как писали «Известия», ритейлеры не успевают распродавать товары, которые были закуплены в марте в условиях повышенного спроса. Торговые сети вынуждены тратить дополнительные средства на уничтожение скоропортящихся продуктов — допрасходы компаний за март составляют почти 1,4 млрд рублей. Ранее, на фоне ажиотажного спроса, власти рекомендовали торговым сетям сделать существенные запасы товаров: компании должны были полностью обеспечить потребителей продукцией более чем на два месяца.