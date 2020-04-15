Совокупные отходы: торговые сети увеличили траты на утилизацию продуктов

Ритейлеры не успевают распродавать товары, которые были закуплены в марте в условиях повышенного спроса. Торговые сети вынуждены тратить дополнительные средства на уничтожение скоропортящихся продуктов . Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Допрасходы компаний за март составляют почти 1,4 млрд рублей , подсчитали ритейлеры. Они готовы передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность, если власти легализуют такую возможность.

Ненужные запасы

У крупных торговых сетей, входящих в АКОРТ, по итогам марта увеличился объем товаров, которые они не успевают распродать и вынуждены списывать и направлять на утилизацию, рассказал «Известиям» Илья Власенко. Речь идет о скоропортящихся продуктах: хлебе, яйцах, молоке, мясе, а также об овощах и фруктах. Дополнительные затраты федеральных компаний на списание продукции и ее утилизацию достигли почти 1,4 млрд рублей, оценили ритейлеры.

По словам Ильи Власенко, 15–16 марта торговые сети столкнулись с ажиотажным спросом в столице — москвичи первыми в стране начали активно закупать продукты и товары впрок. Это происходило на фоне сообщений о распространении коронавируса в городе и постепенного перевода сотрудников организаций на удаленную работу. Тогда в магазинах сразу резко подскочили продажи санитайзеров, туалетной бумаги, гречки и риса — максимум на треть. Позже горожане начали приобретать и другие товары с длительным сроком хранения. Ритейлеры не сразу справились с напором покупателей: полки в некоторых магазинах опустели.

О1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Реагируя на эту ситуацию, власти рекомендовали торговым сетям сделать существенные запасы товаров: компании должны были полностью обеспечить мегаполис продукцией более чем на два месяца. Этот шаг должен был стать защитой от дефицита, если резкий скачок продаж повторится. Но уже в следующие две недели сети столкнулись с серьезным падением трафика — в среднем на 30%: покупатели стали реже ходить в магазины, хотя сумма среднего чека увеличилась. В любом случае люди не совершали покупки в том режиме, который бы позволил компаниям равномерно и без существенных потерь реализовывать провиант. В итоге, сети столкнулись с тем, что им приходится списывать все больше продукции с коротким сроком годности.

На благое дело

В этой ситуации торговые сети предлагают направлять на благотворительность товары, у которых истекает срок годности, сказал Илья Власенко. Сейчас компании лишены такой возможности: с точки зрения действующего законодательства передача продукции на благотворительность фактически приравнивается к ее продаже. Дело в том, что сети должны уплачивать НДС и налог на прибыль за товары, которые бесплатно передаются нуждающимся, хотя никаких средств продавцы не получают . Ритейлеры предложили правительству и профильным министерствам решить эту проблему, это в том числе позволит компаниям сократить затраты на списание и утилизацию продукции.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что считают возможным использовать в благотворительных целях товары, которые соответствуют ветеринарным и фитосанитарным требованиям. Например, это продукты с неистекшим сроком годности, которые снимаются с реализации в магазинах. В министерстве подчеркнули, что процесс должен происходить с соблюдением норм закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Однако вопрос с налогами пока остается открытым. В пресс-службах кабмина и Минпромторга на момент публикации запрос «Известий» о возможности реализации предложенного ритейлерами подхода не ответили. В X5 Retail Group, «Магните», «Ашане», «О'Кей» и Metro cash & carry не сообщили «Известиям» объем товаров, который им пришлось дополнительно списать в марте (в натуральном выражении).

Торговые сети ранее уже предлагали передавать просроченную продукцию на вторичную переработку, чтобы из них производились, например, корма для животных. Как ранее поясняли «Известиям» в Минпромторге, ведомство готово решать эту проблему: создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов. Министерство сформировало необходимый законопроект.

Со скидкой или бесплатно

Продукты, конечно, не следует уничтожать, уверен председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Если сети понимают, что не продадут накопленный объем товара, избыток действительно стоит отдать благотворительным организациям, которые передадут его нуждающимся. За рубежом это активно практикуется.

Но чтобы система появилась в России, надо освободить торговлю от налогообложения таких операций, потому что сейчас ей выгоднее дождаться истечения срока годности и оформить списание, чем заблаговременно отдать на благотворительность, сказал Петр Шелищ «Известиям». Он подчеркнул, что в Госдуме уже признавали важность такой меры, был подготовлен законопроект. Но его широкого обсуждения не было.

О3 Фото: ТАСС/Сергей Медведев

Замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила «Известиям», что ситуация с излишками возникла не случайно: компании в начале марта переоценили спрос и недооценили риск введения режима самоизоляции. Теперь же потребительская активность выровняется не ранее второго полугодия.

По ее мнению, в сложившейся ситуации магазины могут устроить распродажу товаров по низким ценам, если срок годности продукции уже подходит, либо реализовывать невостребованное своим сотрудникам со скидкой 40–50%.