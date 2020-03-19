Мантуров рассказал об издержках ритейлеров из-за ажиотажа в магазинах

Ритейлеры несут огромные издержки, в том числе в связи с увеличением количества сотрудников, чтобы обеспечить ажиотажный спрос россиян и обеспечить меры безопасности на фоне распространения коронавируса, заявил в четверг, 19 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Многие думают, что сегодня торговые сети на этом зарабатывают <...> Предприятия торговли несут сегодня огромные издержки на увеличение персонала, который работает в первую очередь на логистических центрах, в торговых залах, чтобы обеспечивать завоз и размещение этой продукции», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Мантурова, то же самое происходит с обработкой помещений, так как предприятия торговли выполняют требования Роспотребнадзора об обязательной обработке торговых залов.

«Хочу уверить всех, что та нагрузка, которая легла сегодня на плечи торговли, она в том числе обеспечивается за счет того, что государство сегодня идет навстречу — в части того, чтобы обеспечивать в том числе компенсацию затрат на создание запасов» — отметил он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах. Он отметил, что дефицита товаров нет, магазины работают в обычном, хоть и чуть более напряженном из-за коронавируса режиме.

17 марта пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение.

При этом он объяснил, почему в некоторых российских супермаркетах появляются пустые полки.

Ранее сообщалось, что на фоне распространения коронавируса, россияне стали запасаться продуктами впрок. Особенный ажиотажный спрос наблюдается на макароны, консервы и туалетную бумагу.