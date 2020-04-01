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Как сыр не в масле: бизнес ждет подорожания молочной продукции на 7-12%

Валютные колебания скажутся на стоимости производства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Как сыр не в масле: бизнес ждет подорожания молочной продукции на 7-12%
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2020-03-31 15:17:05
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Цены на молочные продукты в ближайшие два-три месяца могут вырасти в среднем на 7–12% из-за валютных колебаний. Больше всего подорожают сыр и сливочное масло, сообщила «Известиям» член Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Марина Петрова. В Национальном союзе производителей молока «Известиям» подтвердили рост цен в среднесрочной перспективе. А в Минсельхозе полагают, что подорожают только импортные продукты, в первую очередь фрукты и алкоголь.

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Молоко поднялось

Цены на молочную продукцию в ближайшие два-три месяца будут постепенно расти и в итоге увеличатся на 7–12% — так производители отреагируют на девальвацию рубля, рассказала замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

По ее словам, изменение курса валют повысит цену составляющей производства, зависимой от импорта. Его доля в себестоимости продукции до сих пор достаточно велика: отечественные изготовители используют зарубежные оборудование и сельхозтехнику, корма, закваски, упаковку и многое другое.

Доля импортной закваски на рынке составляет 50%, ее везут из Германии и используют при производстве сыров, творога, сметаны, простокваши, ряженки и йогуртов, пояснила Марина Петрова.

Сыр_1
Сыроварня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Также в цены закладываются закупки зарубежного оборудования — сельхозтехника и запчасти к ней поставляются в том числе из Германии и США, на импорт приходится 60%. Оборудование для молочных предприятий в основном закупается в странах ЕС: Италии, Германии, Нидерландах, Франции и Швеции, доля достигает 70%. При этом упаковка, лабораторные тесты и реактивы (для проверки продукции), а также дезинфицирующие средства почти на 90% импортные. В структуре себестоимости на все эти затраты приходится почти треть, в некоторых случаях 50%.

Цены на молочную продукцию будут расти неравномерно, уточнила представитель МТПП. Так, питьевое молоко, как продукт первой необходимости, подорожает меньше всего — на 3–5%. Кисломолочные продукты, например кефир и ряженка, вырастут в цене чуть больше — на 5–7%. Дело в том, что на такие товары более эластичный спрос, у них также короткий срок годности (от 72 часов до 14 дней) — эти факторы будут сдерживать их стоимость, уточнила Марина Петрова.

Более тяжелая ситуация сложится с сыром и сливочным маслом: здесь можно ожидать подорожания на 10–12%. После окончания периода ажиотажного спроса на эту продукцию потребители сократят объемы покупок, что будет подталкивать цены вверх.

Сыр_2
Сыроварня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Марина Петрова подчеркнула, что обычно стоимость продукции в магазинах пересматривается раз в квартал: с момента подачи поставщиком заявки в торговую сеть на повышение цен до ее одобрения проходит до двух месяцев.

Ситуация на молочном рынке страны будет зависеть и от изменения реальных доходов населения, продолжительности карантина из-за пандемии коронавируса, а также от дальнейшей корректировки мировых цен на нефть. В случае резкого роста стоимости горюче-смазочных материалов представитель МТПП прогнозирует дополнительное подорожание продуктов питания в целом, в том числе и молочных продуктов.

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В пресс-службе Национального союза производителей молока («Союзмолоко») подтвердили «Известиям»: девальвация рубля в среднесрочной перспективе неизбежно окажет влияние на ценовую ситуацию, несмотря на то что большая часть молочных продуктов на полках изготавливается внутри страны.

— Стоимость сырья и готовой продукции зависит от курса валют, так как кормовые и витаминные добавки, скот и генетический материал, а также оборудование, упаковка и комплектующие предприятия закупают за рубежом, — отметили в объединении. — Низкая покупательная способность, высокая конкуренция за полку и отложенный эффект позволят в краткосрочной перспективе избежать резкого роста цен на молочку, однако в целом эти товары внесут свой вклад в продуктовую инфляцию.

Традиционными категориями наибольшего риска с точки зрения роста цен останутся сыры и сливочное масло, согласны в «Союзмолоке». В организации напомнили, что в период пандемии коронавируса государство принимает меры помощи бизнесу, среди которых отмена проверок, введение дополнительных льготных субсидий, что должно помочь сдерживанию роста стоимости продукции.

Сыр_3
Сливочное масло в магазине
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В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что регулярно проводят мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей. В ведомстве не ожидают подорожания основных категорий продуктов питания: доля импортной составляющей, по мнению Минсельхоза, незначительна. Однако возможен некоторый рост цен на продукцию, которая не производится на территории РФ. В основном речь идет о цитрусовых плодах, бананах, винах и крепких спиртных напитках, отметили в министерстве.

В последние годы российское молочное животноводство демонстрирует интенсивный рост — увеличивается количество ферм, производство молока и продуктивность скота, подчеркнули в Минсельхозе. В ведомстве добавили, что за прошедшую неделю цены на молоко, масло и сыры сохранились на стабильном уровне.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «Известиям» сказали, что рынки молочной продукции — высококонкурентные, и в этой отрасли изменение себестоимости — второстепенный фактор при ценообразовании, оно в большей степени влияет на прибыль производителей. При этом возросшие затраты на покупку импортного сырья будут отражаться на себестоимости изделия пропорционально их доле в ней, отметили в антимонопольном ведомстве.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

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