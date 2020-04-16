Мне нужна твоя еда: в России участились кражи продуктов

В России в период самоизоляции серьезно сократилось количество уличных преступлений. По данным МВД, поступившим в распоряжение «Известий» в среду, 15 апреля, число грабежей снизилось на 9,9%, а краж — на 11,2%. Между тем противоправные действия начали принимать специфическую форму. Полицейские отмечают, что преступников всё больше привлекают продукты питания. Специально для «Известий» криминолог Александр Теохаров составил криминологические портреты типичных «продуктовых» налетчиков.

«С начала апреля во многих регионах страны стали фиксироваться грабежи и разбойные нападения, где предметом хищения наряду с денежными средствами и телефонами являются продукты. Причем совершают данные преступления не только ранее судимые, но и обычные, когда-то законопослушные граждане» , — характеризует общую картину ситуации доцент кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александр Теохаров. Ученый выделяет три основные группы людей, совершающих подобного рода преступления.

Доля воровская

Первая категория — ранее судимые, считает собеседник «Известий».

«Это мужчины, возраст от 25 до 45 лет, неженатые, неработающие, ранее отбывавшие наказания за имущественные преступления. Здесь всё довольно предсказуемо: данная категория всегда балансирует на грани фола, а в создавшихся условиях у них просто развязаны руки. Освободившись из мест лишения свободы, они, как правило, устраиваются на низкоквалифицированную работу. Но сейчас большинство предприятий малого и среднего бизнеса закрыты, и они вынуждены слоняться по улицам в поисках выпивки и легких денег. Такое ощущение, что им так даже проще: на свободе в нынешних условиях нужно прикладывать усилия, чтобы преодолеть трудности, а они к этому не приспособлены, поэтому лучше совершить преступление и поехать в «родной дом», где тебя накормят, оденут и позаботятся».

Бывшие уголовники не гнушаются нападать на стариков и женщин, а также чаще идут на преступления, связанные с проникновением в жилища и служебные помещения.

магазин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нападают на пожилых женщин (в Казани один бандит отобрал у 80-летней старушки продукты; женщина скончалась), на офисы (в Новосибирске злоумышленник совершил пять разбойных нападений, забирал деньги и гаджеты), на продуктовые магазины (в Пензенской области грабитель пытался вынести 12 бутылок пива). В Кемерово мужчина ограбил хозяйку квартиры, к которой явился на свидание, а при попытке скрыться с места преступления через балкон, сломал обе ноги», — рассказывает Теохаров.

Создается впечатление, что уголовники экспериментируют в различных способах нажиться. Действуют часто бесхитростно, впрочем, чувство безнаказанности их подводит — разбойные нападения и грабежи раскрываются полицией довольно эффективно.

« Задержанный на днях житель Подмосковья похищал велосипеды, а также под предлогом позвонить брал у прохожих мобильные телефоны и скрывался, улучив момент. Он даже умудрился попросить женщину разменять билет «Банка приколов» 5000 дублей и скрылся после получения пяти купюр номиналом 1000 рублей. Ранее судимые чаще совершают разбойные напад ения. Так, в Хабаровске в конце марта вооруженные топорами преступники напали на магазин, унесли выручку и разгромили торговый зал», — приводит пример из жизни криминолог.

Мигрант с большой дороги

Ко второй категории преступников криминолог относит гастарбайтеров.

«Это мужчины, возраст 20–35 лет, уроженцы стран постсоветского пространства, неженатые, ранее не судимые. Для данной категории преступников стандартная ситуация — нападение на граждан, чтобы отбирать купленные продукты. При этом в зоне риска находятся женщины, несущие большие пакеты с едой. Так, в начале апреля СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге группа гастарбайтеров напала на женщину, которая вышла из гипермаркета с пакетами продуктов и начала складывать их в свой автомобиль. В этот момент к ней подошла толпа гастарбайтеров, которые, угрожая ножом, потребовали отдать им продукты. Грабителей не смутило даже то, что женщина в этот момент была с маленьким ребенком. Следует отметить, что в Северной столице зарегистрирована серия аналогичных преступлений. На днях в Москве задержаны пятеро приезжих, которые дважды грабили один и тот же продуктовый магазин (складывали в продуктовые корзины различный товар со стеллажей и, не оплатив его, скрывались, игнорируя сотрудников магазина). Что толкает приезжих совершать грабежи — понятно: у многих из них сейчас нет работы, нет денег, эти факторы подталкивают к преступлениям» , — считает Александр Теохаров.

теле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Несуны и дилетанты

Еще одна категория людей, совершающих хищения продуктов, — обычные граждане. «Это мужчины, возраст 20–35 лет, неженатые, ранее не судимые. Это граждане, которые либо дошли «до ручки», либо посчитали, что товар «остался без присмотра». Так, «запасливый» житель Калининградской области всего за месяц перевез с работы домой 25 мешков гречки — это более 1,2 т крупы. В другом случае в Красноярске парень напал на магазин и украл оттуда семечки, энергетик и деньги», — рассказывает собеседник «Известий».

доставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Санкт-Петербурге несколько мужчин напали на курьера по доставке еды. Преступники отобрали заказ, после чего скрылись на автомобиле. У двоих участников ограбления при задержании были обнаружены оружие и боеприпасы. В Питкяранте (Карелия) двое бандитов, вооруженных настоящей тяпкой и игрушечным пистолетом, напали на продуктовый магазин. Их добычей стали 5 тыс. рублей, часть из которых злоумышленники потратили на спиртное.

«Но самое печальное, что такие преступления совершают и женщины. На днях в Санкт-Петербурге женщина с ножом пыталась ограбить продуктовый магазин» , — приводит пример криминолог. Лихая дама попыталась пронести мимо кассы творог и сметану, но продавцы потребовали, чтобы женщина остановилась и оплатила продукты. Завязалась потасовка, в ходе которой женщина достала небольшой нож и закричала, что ей нечего есть.