В Москве из аптеки похитили медицинскую маску за 5 тыс. рублей

Неизвестный украл из одной из аптек Москвы медицинскую маску стоимостью 5 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России в понедельник, 23 марта.

Кража произошла по улице Большая Садовая 20 марта. Злоумышленник взял с витрины маску и скрылся.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее, 11 марта, в пресс-службе подмосковного управления МВД рассказали, что в городе Дедовске местный житель начал стрелять в магазине, когда сотрудники торговой точки не дали ему украсть пачку замороженных полуфабрикатов.

Мужчину задержали, он стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.