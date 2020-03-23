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В Москве из аптеки похитили медицинскую маску за 5 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Неизвестный украл из одной из аптек Москвы медицинскую маску стоимостью 5 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России в понедельник, 23 марта.

Кража произошла по улице Большая Садовая 20 марта. Злоумышленник взял с витрины маску и скрылся.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее, 11 марта, в пресс-службе подмосковного управления МВД рассказали, что в городе Дедовске местный житель начал стрелять в магазине, когда сотрудники торговой точки не дали ему украсть пачку замороженных полуфабрикатов.

Мужчину задержали, он стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.

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