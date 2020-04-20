Алкогольная пауза: россияне сокращают покупки спиртного во время эпидемии

В России начали снижаться продажи водки. В период с 30 марта по 5 апреля они упали на 41% по отношению к первой неделе прошлого месяца. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия». Торговля другими алкогольными напитками также притормозила в сравнении с началом весны: россияне уже закупили спиртное впрок и стали делать меньше запасов. По данным Росалкогольрегулирования, в марте самым большим спросом пользовались импортные напитки: люди ожидали повышения цен на них.

Бросили пить

Оператор фискальных данных «Такском» обработал 18 млрд чеков с онлайн-касс российских магазинов за 30 марта — 5 апреля. Компания анализировала алкогольные предпочтения потребителей, которые с середины прошлого месяца начали жить в условиях самоизоляции. «Известия» ознакомились со статистикой.

Так, продажи водки с 30 марта по 5 апреля снизились на 41% по сравнению с первой неделей марта (2–8-е числа). Специалисты также зафиксировали падение на 37% — по отношению к неделе в середине марта (16–22-е числа), когда ритейлеры зафиксировали ажиотажный спрос на разные виды продуктов.

Снижение продаж наблюдалось и по другим алкогольным напиткам — в среднем на 24–58%. Реализация пива упала не столь значительно: в начале апреля она снизилась на 26% по отношению к первой неделе марта и на 12% — по отношению к третьей.

водка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В пресс-службе «Ашана» «Известиям» подтвердили, что фиксируют снижение спроса на алкоголь в начале апреля по отношению к началу предыдущего месяца. Оно коснулось таких напитков, как водка, шампанское, вино, подчеркнули в компании.

В пресс-службе «Ленты» «Известиям» сказали, что наиболее ощутимый рост продаж алкоголя в сети — почти на треть — пришелся на неделю с 23 по 29 марта. Как отметили в компании, спрос на различные категории напитков сейчас равномерный, хотя всё же наблюдается рост интереса к вину, причем как среднего, так и высокого ценового сегмента, за исключением игристого. Продажи этого напитка активно не увеличиваются.

Стратегический запас

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз напомнил, что по итогам марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи водки в легальной рознице выросли почти на 4% (по данным системы ЕГАИС). Однако нелегальные продажи наверняка увеличились еще более значительно, считает эксперт. Но уже в начале апреля реализация спиртного стала постепенно сокращаться. По прогнозам эксперта, этот процесс усугубится в середине месяца и в начале мая.

— В период ажиотажного спроса потребители делали запасы, в том числе и алкоголя. Они постепенно, но незначительно пополняются, — сказал Вадим Дробиз. — Однако эта динамика изменится: покупатели переходят в режим жесткой экономии, не всем удалось сохранить работу и стабильный доход, что будет отражаться на покупках алкоголя. В частности, люди будут активнее переходить к покупкам нелегально-суррогатной продукции и производству домашнего спиртного.

водка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как ранее сообщали «Известиям» в Росалкогольрегулировании (РАР), увеличение продаж в марте коснулось в основном тех сегментов рынка, где велика доля импортной продукции. В конце марта потребители делали запасы, опасаясь роста цен в перспективе. Так, к примеру, увеличились продажи виски: по отношению к марту 2019 года они выросли на 12,4% — до 348 тыс. декалитров. Такая же тенденция наблюдается и по другим схожим позициям, отмечали в службе.

В некоторых регионах продажи алкоголя в начале апреля были дополнительно ограничены. Однако после рекомендации Минпромторга субъекты начали постепенно отказываться от ужесточений.

Праздник, который всегда с тобой

Директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев сказал «Известиям», что с начала марта продажи алкоголя в крупнейших розничных сетях России еженедельно увеличивались (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года). Несмотря на зафиксированное снижение «неделя к неделе», в период с 30 марта по 5 апреля тенденция роста год к году продолжилась. Это можно связать сразу с несколькими факторами.

— В первые недели ажиотажного спроса большинство покупателей ориентировались на приобретение товаров длительного хранения, в то время как покупка алкоголя в тот период отошла на второй план, — сказал Константин Локтев. — И уже позже, создав необходимые запасы, часть покупателей приняла решение приобрести алкоголь.

водка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также он отметил влияние закрытия кафе и ресторанов — это тоже привело к приросту продаж спиртного в магазинах. Плюс к этому сказался и существующий запрет на торговлю алкоголем в интернете: если большинство других товаров можно приобрести в Сети, то единственный способ его покупки — посещение стационарных магазинов, о которых как раз и идет речь.

Как писали «Известия», ранее «Опора России» предложила Минфину ускорить процесс снятия ограничения с онлайн-продаж алкоголя. Ведомство поддержало предложение бизнеса, указав, что соответствующий законопроект уже был внесен в правительство осенью 2019 года.

Производители подчеркивали важность реализации в Сети легального спиртного, поскольку продажи алкоголя в интернете есть и сейчас. Но речь идет о напитках, состав которых неизвестен и не контролируется государством, что опасно для здоровья потребителей.