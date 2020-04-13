Градус накаляется: карантин подталкивает алкоголь в сеть
Минфин поддержал предложение «Опоры России» легализовать онлайн-продажи спиртного в период самоизоляции. Об этом сказано в письме замглавы ведомства Алексея Сазанова президенту организации Александру Калинину (есть у «Известий»). Ранее бизнес попросил министерство снять запрет и включить эту инициативу в план первоочередных действий в сфере экономики в связи с распространением коронавируса. В конце 2019 года Минфин сам внес в правительство законопроект, разрешающий торговлю спиртным в сети. Но возражения Минздрава и Роспотребнадзора до сих пор не позволили реализовать эту меру в России.
Налейте этому столику
В Минфине высказались в поддержку предложения «Опоры России» оперативно снять запрет на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом, то есть в интернете. Подразумевается, что на первом этапе при отмене ограничения к торговле спиртным допустят организации, которые имеют лицензии на производство или оптовую продажу алкоголя. Об этом сказано в письме замглавы Минфина Алексея Сазанова, которое 13 апреля направлено президенту «Опоры России» Александру Калинину. «Известия» ознакомились с ним.
Ранее организация предложила ведомству снять запрет на торговлю спиртным в интернете и включить эту меру в план первоочередных действий в сфере экономики из-за масштабного распространения коронавируса, отмечено в письме Минфина. Список мероприятий призван обеспечить устойчивое развитие экономики в условиях ухудшения ситуации в стране из-за новой инфекции. Сейчас в нем предусмотрены меры поддержки предпринимательства, торговли, объектов культуры, спорта, досуга и других сфер. «Известия» направили запрос в Минфин.
В письме в «Опору Росии» замминистра финансов напомнил, что в октябре 2019 года ведомство уже внесло в правительство на рассмотрение поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). В документе предложено легализовать продажи спиртного в сети, причем предполагается, что инициатива будет реализована последовательно: сначала допускается торговля слабыми спиртными напитками, а затем и крепкими. Торговцы должны регистрировать свои домены в зоне egais.ru, что позволит Росалкогольрегулированию контролировать процесс, а покупателям быть уверенными в том, что они приобретают легальный напиток.
Этот законопроект до сих пор не был одобрен правительством, у Минздрава и Роспотребнадзора есть к нему существенные замечания. Ведомства считают, что расширение каналов продаж алкоголя противоречит государственной политике по снижению масштабов чрезмерного потребления спиртного. Более того, уверены в министерстве здравоохранения, до сих пор не был решен вопрос контроля за возрастом покупателей при онлайн-продажах алкоголя. «Известия» направили запросы в пресс-службы правительства, Минздрава и Роспотребнадзора.
Ускорить процесс
Введение онлайн-торговли алкоголем готовилось давно, но сроки были отнесены на 2021 год, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. Бизнес-объединение предложило поторопиться с реализацией этой инициативы, чтобы обезопасить граждан: в условиях, когда несоблюдение социальной дистанции грозит здоровью россиян, стоять в очереди за спиртным в супермаркете неприемлемо. Логично, что Минфин пошел навстречу, отметил Александр Калинин. Он также подчеркнул, что задачи увеличить доходы продавцов алкоголя в данном случае не стояло.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сказал «Известиям», что разрешить онлайн торговлю надо было значительно раньше.
— Это помогло бы избавить людей от необходимости заказывать контрафактный алкоголь и суррогат у недобросовестных торговцев, в обход действующих норм законодательства, — отметил он. — К сожалению, сегодня в интернете можно найти более 12 тыс. активных объявлений о доставке или продаже спиртного.
В любом регионе России сейчас можно купить спиртное в сети, подтвердил «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косырев. Решение Минфина наконец-то даст людям возможность выбирать, какие напитки они хотят купить в интернете: легальные или нелегальные.
— Кроме этого, онлайн покупка легального алкоголя снизит цены на продукты, которые доставят вместе с ним за счет уменьшения стоимости доставки и усиления конкуренции, — уверен он. — И конечно, такая опция даст возможность людям не ходить по магазинам и сберечь свое здоровье.
Возможность покупать алкоголь онлайн буквально навязывает людям употребление спиртного во время самоизоляции, категорична профессор РАНХиГС Елена Зарецкая. Она уверена, что снятие запретов положительно скажется лишь на прибыли продавцов: на общество инициатива окажет разлагающее влияние. Если упростить доступ россиян к алкоголю, агрессивные намерения граждан и уровень домашнего насилия только увеличится — как это сейчас происходит во всем мире, отметила эксперт. Кроме того, велик риск, что когда средства у населения закончатся, начнутся погромы в магазинах, прогнозирует Елена Зарецкая. По ее мнению, ограничения на торговлю алкоголем наоборот стоит усилить: следует сократить время его продажи или установить лимит по количеству бутылок в одни руки.
Президент компании-импортера Simple Максим Каширин сказал «Известиям», что граждане и так покупают алкоголь в стационарных магазинах, поэтому риски всплеска агрессии из-за онлайн-продаж спиртного преувеличены. Максим Каширин подчеркнул, что если власти хотят ввести для населения жесткий карантин, то следует обеспечить потребителям возможность приобретать алкоголь дистанционным способом.