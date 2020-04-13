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Градус накаляется: карантин подталкивает алкоголь в сеть

Минфин поддержал снятие ограничения в период самоизоляции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Градус накаляется: карантин подталкивает алкоголь в сеть
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2020-04-13 14:26:07
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Минфин поддержал предложение «Опоры России» легализовать онлайн-продажи спиртного в период самоизоляции. Об этом сказано в письме замглавы ведомства Алексея Сазанова президенту организации Александру Калинину (есть у «Известий»). Ранее бизнес попросил министерство снять запрет и включить эту инициативу в план первоочередных действий в сфере экономики в связи с распространением коронавируса. В конце 2019 года Минфин сам внес в правительство законопроект, разрешающий торговлю спиртным в сети. Но возражения Минздрава и Роспотребнадзора до сих пор не позволили реализовать эту меру в России.

Налейте этому столику

В Минфине высказались в поддержку предложения «Опоры России» оперативно снять запрет на розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом, то есть в интернете. Подразумевается, что на первом этапе при отмене ограничения к торговле спиртным допустят организации, которые имеют лицензии на производство или оптовую продажу алкоголя. Об этом сказано в письме замглавы Минфина Алексея Сазанова, которое 13 апреля направлено президенту «Опоры России» Александру Калинину. «Известия» ознакомились с ним.

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Магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Ранее организация предложила ведомству снять запрет на торговлю спиртным в интернете и включить эту меру в план первоочередных действий в сфере экономики из-за масштабного распространения коронавируса, отмечено в письме Минфина. Список мероприятий призван обеспечить устойчивое развитие экономики в условиях ухудшения ситуации в стране из-за новой инфекции. Сейчас в нем предусмотрены меры поддержки предпринимательства, торговли, объектов культуры, спорта, досуга и других сфер. «Известия» направили запрос в Минфин.

В письме в «Опору Росии» замминистра финансов напомнил, что в октябре 2019 года ведомство уже внесло в правительство на рассмотрение поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). В документе предложено легализовать продажи спиртного в сети, причем предполагается, что инициатива будет реализована последовательно: сначала допускается торговля слабыми спиртными напитками, а затем и крепкими. Торговцы должны регистрировать свои домены в зоне egais.ru, что позволит Росалкогольрегулированию контролировать процесс, а покупателям быть уверенными в том, что они приобретают легальный напиток.

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Акциза
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Этот законопроект до сих пор не был одобрен правительством, у Минздрава и Роспотребнадзора есть к нему существенные замечания. Ведомства считают, что расширение каналов продаж алкоголя противоречит государственной политике по снижению масштабов чрезмерного потребления спиртного. Более того, уверены в министерстве здравоохранения, до сих пор не был решен вопрос контроля за возрастом покупателей при онлайн-продажах алкоголя. «Известия» направили запросы в пресс-службы правительства, Минздрава и Роспотребнадзора.

Ускорить процесс

Введение онлайн-торговли алкоголем готовилось давно, но сроки были отнесены на 2021 год, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. Бизнес-объединение предложило поторопиться с реализацией этой инициативы, чтобы обезопасить граждан: в условиях, когда несоблюдение социальной дистанции грозит здоровью россиян, стоять в очереди за спиртным в супермаркете неприемлемо. Логично, что Минфин пошел навстречу, отметил Александр Калинин. Он также подчеркнул, что задачи увеличить доходы продавцов алкоголя в данном случае не стояло.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сказал «Известиям», что разрешить онлайн торговлю надо было значительно раньше.

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Магазин
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Это помогло бы избавить людей от необходимости заказывать контрафактный алкоголь и суррогат у недобросовестных торговцев, в обход действующих норм законодательства, — отметил он. — К сожалению, сегодня в интернете можно найти более 12 тыс. активных объявлений о доставке или продаже спиртного.

В любом регионе России сейчас можно купить спиртное в сети, подтвердил «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косырев. Решение Минфина наконец-то даст людям возможность выбирать, какие напитки они хотят купить в интернете: легальные или нелегальные.

— Кроме этого, онлайн покупка легального алкоголя снизит цены на продукты, которые доставят вместе с ним за счет уменьшения стоимости доставки и усиления конкуренции, — уверен он. — И конечно, такая опция даст возможность людям не ходить по магазинам и сберечь свое здоровье.

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Магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Возможность покупать алкоголь онлайн буквально навязывает людям употребление спиртного во время самоизоляции, категорична профессор РАНХиГС Елена Зарецкая. Она уверена, что снятие запретов положительно скажется лишь на прибыли продавцов: на общество инициатива окажет разлагающее влияние. Если упростить доступ россиян к алкоголю, агрессивные намерения граждан и уровень домашнего насилия только увеличится — как это сейчас происходит во всем мире, отметила эксперт. Кроме того, велик риск, что когда средства у населения закончатся, начнутся погромы в магазинах, прогнозирует Елена Зарецкая. По ее мнению, ограничения на торговлю алкоголем наоборот стоит усилить: следует сократить время его продажи или установить лимит по количеству бутылок в одни руки.

Президент компании-импортера Simple Максим Каширин сказал «Известиям», что граждане и так покупают алкоголь в стационарных магазинах, поэтому риски всплеска агрессии из-за онлайн-продаж спиртного преувеличены. Максим Каширин подчеркнул, что если власти хотят ввести для населения жесткий карантин, то следует обеспечить потребителям возможность приобретать алкоголь дистанционным способом.

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