Бить или не бить: незаконный алкоголь будут уничтожать

Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект правительства об уничтожении нелегального алкоголя. Как сообщили в нижней палате, он включен в календарь рассмотрения вопросов парламентом на 14 апреля. Его готовы поддержать в большинстве фракций, а в ЛДПР собираются добавить к алкоголю и «незаконный» табак. А вот в «Справедливой России» предлагают парламенту отказаться от «неактуальной повестки» и вообще уйти на карантин. Эксперты считают, что в нынешних условиях такое спиртное целесообразнее пустить на производство антисептиков.

Не колбаса, не жалко

Законопроект правительства, на который дало положительное заключение правовое управление Госдумы, получил название «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Документ, который есть в распоряжении «Известий», предусматривает уничтожение таких товаров, если они стали предметом административного правонарушения в ходе проверок МВД, таможенной службы или региональных властей.

«По законопроекту замечаний концептуального характера не имеется», — говорится в заключении правового управления нижней палаты. Как сообщили «Известиям» в парламенте, рассмотрение проекта запланировано на 14 апреля.

Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы.

— Мы не изменили свое отношение к этой проблеме. Поддержать этот законопроект будет правильным решением. С этим незаконным алкоголем необходимо что-то делать. Пускать его во вторичную продажу опасно, потому что он может оказаться некачественным и суррогатным для граждан. Если же его не уничтожать, то весьма вероятно его хищение, а затем нелегальная продажа. Поэтому решение о ликвидации самое правильное, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов также считает инициативу правильной.

— Если это контрафактный алкоголь или изготовленный с нарушением закона, то, конечно, его нужно уничтожать, такая продукция недорого стоит, поэтому ее не жалко. А вот колбасу или другие продукты питания, на мой взгляд, нельзя, если можно будет убедиться в их качестве. Нехорошо, когда по мясу или хлебу бульдозеры ездят, — пояснил «Известиям» коммунист.

Во фракции ЛДПР считают, что к алкоголю необходимо добавить и «незаконный» табак.

— Однозначно решение правильное. Иначе мы этот вопрос никогда не решим, так как проблема с некачественной продукцией существует уже многие годы. В первую очередь, конечно, это здоровье и безопасность наших граждан, но помимо этого неучтенные налоги, — пояснил депутат, отметив, что бюджет мог бы получить до 300 млрд рублей дополнительных доходов.

А вот в «Справедливой России», где ранее говорили о поддержке документа, считают, что Госдуме надо скорректировать свою работу и отказаться от рассмотрения всех законодательных инициатив, не связанных с борьбой против распространения в России коронавируса.

— Нам надо пересмотреть план своей работы и отложить до осени всё, что можно. Вообще, я бы сегодня остановил работу Госдумы, которая должна собираться только для принятия чрезвычайных мер по предотвращению экономического кризиса и борьбы с коронавирусной инфекцией, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Валерий Гартунг.

По его мнению, несмотря на то что все депутаты накануне заседания пройдут тестирование на коронавирус, риск заболеть очень высокий. Он не представляет себе ситуацию, что эту процедуру надо будет проходить перед каждым заседанием парламента.

Неконтролируемые масштабы

Как рассказали «Известиям» ранее в пресс-службе правительства, законопроект был разработан по инициативе Минфина.

«Его принятие потребует внесения изменений в подзаконные нормативные правовые акты, в том числе в части определения федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляющих уничтожение изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся предметом административного правонарушения», — сообщили в правительстве.

В России потребление незаконного алкоголя остается на очень высоком уровне. В конце прошлого года кабмин счел невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, предложив его скорректировать до более реалистичных. Об этом сообщалось в документе Счетной палаты по госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

Согласно плану, потребление нелегального алкоголя в 2020 году должно снизиться до 2,2 л на человека (с 2,6 л в 2019 году), в 2021-м — до 1,9 л, в 2022-м — до 1,6 л, а к 2024 году — до 1,2 л. Однако показатели предложили скорректировать в сторону ухудшения. В 2020-м планку предложили повысить до 2,4 л, в 2021-м — до 2,3 л, в 2022-м — до 2,2 л. По этому сценарию потребление нелегального алкоголя в России сократится не на 38% за три года, а всего на 15%.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил «Известиям» об актуальности проблемы и правильных мерах со стороны кабмина. Однако, по его мнению, после появления в мире коронавируса этот алкоголь лучше пустить на производство дезинфицирующих средств.

— Это была большая проблема, так как этот незаконный алкоголь изымался, но уничтожить его было нельзя. В итоге он мог храниться вечно, и непонятно, что с ним вообще дальше делать. Под эти цели нужно было искать помещения, кто-то должен был это всё контролировать и нести ответственность. Это была головная боль, — пояснил эксперт.

По его словам, хорошо, что пришли к выводу, что всё это нужно уничтожать. Хотя сейчас во всем мире говорят, что алкоголь можно использовать для производства антисептиков. По его мнению, в связи с пандемией коронавируса это особенно актуально. В России также могли бы воспользоваться этой продукцией, а не тратить миллиарды рублей на поддержку бизнеса, производящего антисептики.