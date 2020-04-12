Бесконтактный пассаж: в марте подскочила популярность pay-сервисов

В марте 2020-го россияне стали чаще расплачиваться за покупки с помощью pay-сервисов. Об увеличении оборота по таким трансакциям «Известиям» рассказали в крупнейших российских банках. В I квартале доля этих операций выросла до 23%, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК) . Россияне стараются минимизировать контакт с бумажными деньгами и пластиковыми картами, которые могут быть переносчиками коронавируса, считают эксперты и банковские аналитики.

Просто возьми смартфон

Объем операций с использованием pay-сервисов (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Mir Pay) в марте 2020-го заметно вырос: на 50% в Банке «Хоум Кредит», на 25% в первой половине месяца в Абсолют Банке, на 20% в банке «Санкт-Петербург» и на 14% в Промсвязьбанке , заявили «Известиям» представители этих кредитных организаций.

Справка «Известий» С помощью pay-сервисов можно расплачиваться, прикладывая к терминалу смартфон или «умные» часы, оборудованные датчиком NFC. Кроме того, технология работает в некоторых мобильных приложениях, например, для оплаты поездки на такси или подписки на прослушивание музыки, а также для покупки самих приложений. Функционал доступен также на некоторых сайтах.

Популярность оплаты с помощью этой технологии связана в том числе с самоограничением граждан в использовании наличных денег, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. В конце марта ЦБ предупреждал кредитные организации, что купюры могут быть переносчиком коронавируса: на бумаге COVID-19 живет три-четыре дня . По ожиданиям Виталия Костюкевича, после снятия режима самоизоляции будет виден повышенный спрос клиентов на подключение электронных кошельков и увеличение доли операций с помощью смартфона.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Всплеск активности по оплатам таким способом наблюдался и в марте 2019-го, но в условиях пандемии ожидается рост доли электронной коммерции, согласен начальник управления развития цифровых каналов Промсвязьбанка Александр Азнавур. Он подчеркнул: если у потребителей есть возможность совершать оплату, не дотрагиваясь до терминала, то в нынешних условиях лучше использовать ее.

Темпы роста трансакций с использованием pay-сервисов в банке «Дом.рф» в марте превышают показатели последних месяцев, заявили в кредитной организации, но не уточнили на сколько. Количество бесконтактных платежей только с помощью Apple Pay в первый месяц весны выросло на 20% по сравнению с февралем, рассказали «Известиям» в Ак Барс Банке. Там подчеркнули, что это почти в два раза больше, чем в марте 2019-го.

Помимо объема и количества операций увеличилась и доля клиентов, которые оплачивают покупки таким способом, — примерно на 20% во второй половине марта по сравнению с показателем до ввода режима самоизоляции, сообщил директор по развитию дебетовых карт Банка «Хоум Кредит» Юрий Коптяев. Он пояснил, что такую динамику можно связать с изменением потребительских шаблонов клиентов — они значительно чаще стали пользоваться услугами онлайн-магазинов с оплатой через электронные сервисы.

часы Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В I квартале 2020-го доля межбанковских операций по всей стране, совершенных через мобильные платежные сервисы, составила 23% по сравнению с 21,7% в IV квартале прошлого года, сообщили «Известиям» в НСПК. В ЦБ не ответили на запрос «Известий» о росте в марте трансакций с помощью этой технологии.

Коронный сервис

В условиях пандемии коронавируса pay-сервисы позволяют минимизировать сторонние контакты — избежать использования и бумажных денег, и пластиковых карт и при этом не касаться телефоном терминала, отметил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Он пояснил, что с этой точки зрения использование мобильных платежных сервисов более безопасно.

По его данным, с 2010 по 2018 год число безналичных трансакций выросло в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека. При этом Россия входит в тройку стран, лидирующих по бесконтактным мобильным платежам, и выступает крупнейшим в Европе рынком по объему операций через pay-сервисы, подчеркнул Василий Заблоцкий.

В 2019 году количество и оборот по трансакциям, совершенным с помощью Apple Pay, выросли в три раза, а для Google Pay эти же показатели увеличились в шесть и в семь раз соответственно , рассказал гендиректор платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Он объяснил популярность этого инструмента в России продвижением со стороны банков с помощью бонусов и скидок, повышением доступности смартфонов с NFC-датчиком, а также хорошим качеством и доступной ценой интернета по сравнению с Европой и США.

Из-за пандемии наблюдается тренд на переход в интернет тех компаний, которые предпочитали оплату наличными и вели бизнес в офлайне, отметил Дмитрий Спиридонов. Он напомнил, что регулятор рекомендовал снизить интернет-эквайринг до 1% — это может послужить притоку новых партнеров. Тогда и pay-сервисы станут еще более популярными.