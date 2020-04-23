Так может каждый: какие благие порывы породил коронавирус
Эпидемия коронавируса подстегнула во многих людях небывалую отзывчивость и желание помогать другим. По всему миру возникли спонтанные волонтерские движения, где-то добрые дела совершили добровольцы-одиночки, вроде британского ветерана, умудрившегося собрать миллионы для Национальной службы здравоохранения. Не без добрых людей, разумеется, оказалась и Россия: одни наладили доставку горячих обедов докторам в отдельно взятом районе столицы, а другие запустили волонтерский проект для сидящих в изоляции жителей целого города.
Богатые и знаменитые мира сего
Первыми в разгар эпидемии коронавируса на помощь вызвались прийти крупные бизнесмены-филантропы. Благотворительный фонд миллиардера Билла Гейтса, например, выделил в общей сложности $100 млн дюжине фармацевтических компаний и биотехнологических предприятий на разработку вакцины от коронавируса. Основатель китайской Alibaba Group Джек Ма успел с начала пандемии COVID-19 направить средства медицинской защиты и медикаменты в 150 стран мира. Отзывчивость в связи с глобальной бедой проявили и представители ведущих домов моды. Ralph Lauren, Gucci, Valentino и Giorgio Armani — каждый из прославленных брендов и модельеров перечислил от €1 до €9 млн на нужды врачей и заболевших.
Другие марки одежды активно включились в оказание помощи если не деньгами, то необходимыми вещами, оперативно перепрофилировав свои производства на то, что миру сейчас куда нужнее, чем фирменная одежда. Nike стал производить защитные лицевые щиты для врачей и медперсонала больниц в США, обувной бренд Crocs наладил бесплатные поставки в больницы до 10 тыс. пар своих резиновых шлепанцев ежедневно. Испанский бренд Mango стал шить форму для врачей, а владельцы известной сети магазинов El Corte Inglés передали постельное белье в дар испанскому полевому госпиталю. Французский люксовый конгломерат LVMH, с начала эпидемии в Пятой республике перешедший на производства дезинфекторов вместо парфюма, пообещал снабдить французские больницы в ближайшее время еще и 40 млн защитных масок.
Кто-то решил помочь лично. В США член Ассамблеи штата Нью-Йорк от демократов Каринс Рейес на время пандемии вернулась к работе медсестрой. Она была ею до прихода в политику. Как признала женщина изданию New York Post, после разговора с бывшими коллегами, сетовавшими на нехватку рук в разгар эпидемии, она просто не смогла остаться в стороне. И теперь Каринс работает в две смены: сначала в больнице, потом — в Ассамблее.
У шведской принцессы Софии никогда не было специального медицинского образования — в прошлом 35-летняя скандинавка была моделью. Но происходящие в стране события побудили ее оперативно пройти ускоренные курсы медсестер, чтобы снизить нагрузку на докторов, и устроиться в больницу в Стокгольме. Принцесса оказалась далеко не одинока в своем благородном порыве: по данным национальных СМИ, каждую неделю курсы медсестер заканчивают около 80 шведов.
Шведская принцесса София (в центре) в одном из стокгольмских госпиталей
Британские монаршие особы тоже не остались в стороне. Принц Уильям, чей отец переболел коронавирусом, сообщил о готовности вернуться в санитарную авиацию (в прошлом он работал пилотом вертолета службы скорой помощи), чтобы помогать доставлять больных в госпитали. Его брат принц Гарри и Меган Маркл, порвав с исполнением монарших обязанностей, остались при этом верны человеческой сострадательности. И пожертвовали несколько миллионов фунтов стерлингов для закупки лекарственных препаратов и оборудования.
Рядовые бойцы
Не остались в стороне от нужд больниц и докторов, оказавшихся на передовой этой странной войны, и простые люди, не обличенные властью или известностью. Самой трогательным и резонансным стал поступок 99-летнего британского ветерана Второй мировой войны Томи Мура. Ради сбора средств для Национальной службы здравоохранения этот престарелый британец, передвигающийся при помощи ходунков, пообещал обходить свой двор по кругу ежедневно вплоть до своего 100-летия, которое он празднует 30 апреля. Как признался позднее Томи Мур, ко дню рождению он рассчитывал собрать по интернету £1 тыс. Но уже 17 апреля план был перевыполнен с лихвой: к этому моменту ветерану удалось собрать на борьбу с коронавирусом сразу £2,2 млн (или более почти $15 млн).
Отзывчивость к нуждам врачей сполна проявили и россияне. В середине марта, когда в нашей стране только-только стали появляться первые заразившиеся коронавирусом, главврач ныне знаменитой больницы в Коммунарке Денис Проценко подключил к чату профессиональных докторов из других стран, в которых на тот момент был пик эпидемии. Загвоздка оказалась в том, что многие данные и врачебные протоколы были опубликованы на иностранных языках. Но тут на помощь докторам пришли волонтеры-переводчики, примкнувшие к чату для оперативной адаптации всех нужных документов с английского, итальянского и испанского.
Денис Проценко
Когда эпидемия накрыла Россию уже всерьез, врачам понадобилась и другая помощь.
— В апреле знакомая врач выложила в Instagram картинку, на которой один котенок говорит другому: «А давай закажем пиццу». И мы тут подумали, что врачи сейчас действительно сидят без еды. Мы в тот же день взяли и организовали доставку на 30 человек в больницу, — рассказала «Известиям» москвичка Ирина Любосердова, на пару с подругой Зариной Розенштейн решившая предоставить теплое питание врачам.
На тот момент девушки думали, что их акция будет одноразовой. Но уже со второго дня они втянулись. И решили продолжать кормить докторов, не всегда успевающих поесть вовремя, а заодно поддержать малый бизнес в лице нескольких ресторанов, загружая их дополнительными заказами.
— Мы подняли волну по соцсетям, устроили сарафанное радио, кто-то помог ста рублями, кто-то перечислил сразу 20 тыс., за счет собранных денег и продолжаем нашу деятельность, — добавила Ирина.
На данном этапе подругам собственными силами удается организовывать ежедневную доставку питания 30-40 докторам в несколько больниц района Хамовники. Но они не отказывают и в другой помощи: когда выяснилось, что врачам не хватает раций для общения в так называемой «красной зоне», девушки подняли клич и собрали деньги на них. А потом и на питьевую воду в палаты с больными коронавирусом, которым оказалось запрещено выходить в коридор к общим кулерам.
Помощь «тылу»
С началом пандемии немало людей как в мире, так и в России задумались не только о докторах, но и о людях, оказавшихся на карантине и испытывающих в этих условиях самые разные проблемы. В большинстве стран моментально появились локальные интернет-сообщества, помогающие состыковать между собой нуждающихся в помощи людей с их неравнодушными соседями. От Австралии до США расцвели чаты, в которых волонтеры стали брать на себя покупку лекарств и продовольствия, выгуливать чужих собак, оказывать психологическую поддержку и даже читать по телефону или видеосвязи сказки соседским детям.
В России одна из самых заметных подобных инициатив родилась в Петербурге и получила название «COVIDарность». На ее платформе всем волонтерам стали пояснять, как можно помогать жителям собственного дома или района. В качестве первого шага неравнодушным людям предложили расклеить в собственных подъездах плакаты с предложением конкретной помощи с покупками. А затем для волонтеров создали систему ботов, помогающих организовать сообщество под конкретные нужды или найти подходящую действующую группу адресной поддержки.
Схожим путем пошли сотрудники и студенты Сочинского Государственного университета, создавшие волонтерское движение «Море Помощи» уже в первый день карантина в городе 30 марта.
— Проект был нацелен на поддержку тех, кто находится в самоизоляции, и, конечно, большой процент обратившихся — это пенсионеры, которые не могли выходить за продуктами. Мы обнародовали адреса тех, кто нуждается в такой помощи, и неожиданно откликнулись соседи таких людей. Причем некоторые взяли на себя постоянное шефство над стариками, — рассказала «Известиям» одна из координаторов проекта Ольга Берген.
Благодаря тому, что к инициативе подключился разработчик IТ-систем Денис Рябикин, у изначально небольшого волонтерского движения появился собственный портал, позволивший заметно масштабировать программу. Довольно быстро сочинцы стали помогать друг другу не только с покупками, но и оказывать психологическую поддержку (ей занялись подключившиеся федеральные психологи) и юридические консультации для предпринимателей, не знающих, как правильно подать заявку в госорганы на получение помощи. А студенты университета выступили в роли бесплатных репетиторов для школьников, с трудом осваивающих онлайн-обучение.
Студент Сочинского государственного университета дистанционно обучает английскому языку у себя дома в рамках акции взаимной помощи жителей города Сочи «Море помощи»
— Все совершенно бесплатно. Мы за этим жестко следим и пресекаем все попытки коммерциализации помощи, — подчеркнула Ольга Берген.
Она добавила, что такой широкий социальный отклик со стороны простых людей оказался для всех неожиданностью. Но особенно отрадно то, что к настоящему моменту «Море помощи» разлилось в целый виртуальный океан: к сочинскому проекту подключились многие другие города и регионы, включая Крым.