Так может каждый: какие благие порывы породил коронавирус

Эпидемия коронавируса подстегнула во многих людях небывалую отзывчивость и желание помогать другим. По всему миру возникли спонтанные волонтерские движения , где-то добрые дела совершили добровольцы-одиночки, вроде британского ветерана, умудрившегося собрать миллионы для Национальной службы здравоохранения. Не без добрых людей, разумеется, оказалась и Россия: одни наладили доставку горячих обедов докторам в отдельно взятом районе столицы, а другие запустили волонтерский проект для сидящих в изоляции жителей целого города.

Богатые и знаменитые мира сего

Первыми в разгар эпидемии коронавируса на помощь вызвались прийти крупные бизнесмены-филантропы. Благотворительный фонд миллиардера Билла Гейтса, например, выделил в общей сложности $100 млн дюжине фармацевтических компаний и биотехнологических предприятий на разработку вакцины от коронавируса. Основатель китайской Alibaba Group Джек Ма успел с начала пандемии COVID-19 направить средства медицинской защиты и медикаменты в 150 стран мира . Отзывчивость в связи с глобальной бедой проявили и представители ведущих домов моды. Ralph Lauren, Gucci, Valentino и Giorgio Armani — каждый из прославленных брендов и модельеров перечислил от €1 до €9 млн на нужды врачей и заболевших.

М1 Фото: REUTERS/Mike Segar

Другие марки одежды активно включились в оказание помощи если не деньгами, то необходимыми вещами, оперативно перепрофилировав свои производства на то, что миру сейчас куда нужнее, чем фирменная одежда. Nike стал производить защитные лицевые щиты для врачей и медперсонала больниц в США, обувной бренд Crocs наладил бесплатные поставки в больницы до 10 тыс. пар своих резиновых шлепанцев ежедневно. Испанский бренд Mango стал шить форму для врачей , а владельцы известной сети магазинов El Corte Inglés передали постельное белье в дар испанскому полевому госпиталю. Французский люксовый конгломерат LVMH, с начала эпидемии в Пятой республике перешедший на производства дезинфекторов вместо парфюма, пообещал снабдить французские больницы в ближайшее время еще и 40 млн защитных масок.

Кто-то решил помочь лично. В США член Ассамблеи штата Нью-Йорк от демократов Каринс Рейес на время пандемии вернулась к работе медсестрой . Она была ею до прихода в политику. Как признала женщина изданию New York Post, после разговора с бывшими коллегами, сетовавшими на нехватку рук в разгар эпидемии, она просто не смогла остаться в стороне. И теперь Каринс работает в две смены: сначала в больнице, потом — в Ассамблее.

У шведской принцессы Софии никогда не было специального медицинского образования — в прошлом 35-летняя скандинавка была моделью. Но происходящие в стране события побудили ее оперативно пройти ускоренные курсы медсестер, чтобы снизить нагрузку на докторов, и устроиться в больницу в Стокгольме. Принцесса оказалась далеко не одинока в своем благородном порыве: по данным национальных СМИ, каждую неделю курсы медсестер заканчивают около 80 шведов.

М2 Шведская принцесса София (в центре) в одном из стокгольмских госпиталей Фото: Global Look Press/Mer/Tt/Jonas EkstrÃ

Британские монаршие особы тоже не остались в стороне. Принц Уильям, чей отец переболел коронавирусом, сообщил о готовности вернуться в санитарную авиацию (в прошлом он работал пилотом вертолета службы скорой помощи), чтобы помогать доставлять больных в госпитали. Его брат принц Гарри и Меган Маркл, порвав с исполнением монарших обязанностей, остались при этом верны человеческой сострадательности. И пожертвовали несколько миллионов фунтов стерлингов для закупки лекарственных препаратов и оборудования.

Рядовые бойцы

Не остались в стороне от нужд больниц и докторов, оказавшихся на передовой этой странной войны, и простые люди, не обличенные властью или известностью. Самой трогательным и резонансным стал поступок 99-летнего британского ветерана Второй мировой войны Томи Мура . Ради сбора средств для Национальной службы здравоохранения этот престарелый британец, передвигающийся при помощи ходунков, пообещал обходить свой двор по кругу ежедневно вплоть до своего 100-летия, которое он празднует 30 апреля. Как признался позднее Томи Мур, ко дню рождению он рассчитывал собрать по интернету £1 тыс. Но уже 17 апреля план был перевыполнен с лихвой: к этому моменту ветерану удалось собрать на борьбу с коронавирусом сразу £2,2 млн (или более почти $15 млн).

Отзывчивость к нуждам врачей сполна проявили и россияне. В середине марта, когда в нашей стране только-только стали появляться первые заразившиеся коронавирусом, главврач ныне знаменитой больницы в Коммунарке Денис Проценко подключил к чату профессиональных докторов из других стран, в которых на тот момент был пик эпидемии. Загвоздка оказалась в том, что многие данные и врачебные протоколы были опубликованы на иностранных языках. Но тут на помощь докторам пришли волонтеры-переводчики , примкнувшие к чату для оперативной адаптации всех нужных документов с английского, итальянского и испанского.

М4 Денис Проценко Фото: ТАСС/Валерий Щарифулин

Когда эпидемия накрыла Россию уже всерьез, врачам понадобилась и другая помощь.

— В апреле знакомая врач выложила в Instagram картинку, на которой один котенок говорит другому: «А давай закажем пиццу». И мы тут подумали, что врачи сейчас действительно сидят без еды. Мы в тот же день взяли и организовали доставку на 30 человек в больницу , — рассказала «Известиям» москвичка Ирина Любосердова, на пару с подругой Зариной Розенштейн решившая предоставить теплое питание врачам.

На тот момент девушки думали, что их акция будет одноразовой. Но уже со второго дня они втянулись. И решили продолжать кормить докторов, не всегда успевающих поесть вовремя, а заодно поддержать малый бизнес в лице нескольких ресторанов, загружая их дополнительными заказами.

— Мы подняли волну по соцсетям, устроили сарафанное радио, кто-то помог ста рублями, кто-то перечислил сразу 20 тыс., за счет собранных денег и продолжаем нашу деятельность, — добавила Ирина.

М3 Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

На данном этапе подругам собственными силами удается организовывать ежедневную доставку питания 30-40 докторам в несколько больниц района Хамовники. Но они не отказывают и в другой помощи: когда выяснилось, что врачам не хватает раций для общения в так называемой «красной зоне», девушки подняли клич и собрали деньги на них. А потом и на питьевую воду в палаты с больными коронавирусом, которым оказалось запрещено выходить в коридор к общим кулерам.

Помощь «тылу»

С началом пандемии немало людей как в мире, так и в России задумались не только о докторах, но и о людях, оказавшихся на карантине и испытывающих в этих условиях самые разные проблемы. В большинстве стран моментально появились локальные интернет-сообщества, помогающие состыковать между собой нуждающихся в помощи людей с их неравнодушными соседями. От Австралии до США расцвели чаты, в которых волонтеры стали брать на себя покупку лекарств и продовольствия, выгуливать чужих собак, оказывать психологическую поддержку и даже читать по телефону или видеосвязи сказки соседским детям.

В России одна из самых заметных подобных инициатив родилась в Петербурге и получила название «COVIDарность». На ее платформе всем волонтерам стали пояснять, как можно помогать жителям собственного дома или района . В качестве первого шага неравнодушным людям предложили расклеить в собственных подъездах плакаты с предложением конкретной помощи с покупками. А затем для волонтеров создали систему ботов, помогающих организовать сообщество под конкретные нужды или найти подходящую действующую группу адресной поддержки.

М5 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Схожим путем пошли сотрудники и студенты Сочинского Государственного университета, создавшие волонтерское движение «Море Помощи» уже в первый день карантина в городе 30 марта.

— Проект был нацелен на поддержку тех, кто находится в самоизоляции, и, конечно, большой процент обратившихся — это пенсионеры, которые не могли выходить за продуктами. Мы обнародовали адреса тех, кто нуждается в такой помощи, и неожиданно откликнулись соседи таких людей. Причем некоторые взяли на себя постоянное шефство над стариками, — рассказала «Известиям» одна из координаторов проекта Ольга Берген.

Благодаря тому, что к инициативе подключился разработчик IТ-систем Денис Рябикин, у изначально небольшого волонтерского движения появился собственный портал, позволивший заметно масштабировать программу. Довольно быстро сочинцы стали помогать друг другу не только с покупками, но и оказывать психологическую поддержку (ей занялись подключившиеся федеральные психологи) и юридические консультации для предпринимателей, не знающих, как правильно подать заявку в госорганы на получение помощи. А студенты университета выступили в роли бесплатных репетиторов для школьников, с трудом осваивающих онлайн-обучение.

М6 Студент Сочинского государственного университета дистанционно обучает английскому языку у себя дома в рамках акции взаимной помощи жителей города Сочи «Море помощи» Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Все совершенно бесплатно . Мы за этим жестко следим и пресекаем все попытки коммерциализации помощи, — подчеркнула Ольга Берген.