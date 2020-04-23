Ковид на жительство: почему в Казахстане смягчают карантин

Власти Казахстана начали постепенно смягчать карантин. В крупнейших городах — Нур-Султане и Алма-Ате — возобновили работу строители, нотариусы, некоторые торговые точки. В это же время регионах режим самоизоляции, наоборот, ужесточают. «Известия» разбирались в том, какие усилия предпринимают в стране для подавления инфекции.

День открытых дверей

К 22 апреля в Казахстане выявили 2047 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 70 человек. На общем фоне выделяются крупнейшие города республики. В Алма-Ате заболели 693 человека, в Нур-Султане — 403. Следом с большим отрывом идут Кызылординская и Карагандинская области. В этих регионах 151 и 101 инфицированных соответственно.

В двух столицах при этом власти республики решили смягчить карантин. В обоих городах открылись крупные строительные магазины и рынки, транспортные организации, автосалоны, автомойки, химчистки. Возобновили работу некоторые банки, промышленные предприятия, компании, связанные со строительной и дорожно-строительной сферами и даже нотариусы.

Предприятия открывают по особому алгоритму. Предприниматели подают заявку в акиматы (администрации). Представители рабочих групп выезжают на объекты, проверяют готовность соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Если предприятия признают безопасными, то их руководителям выдают акты готовности. Чиновники говорят, что процедура занимает один день.

По словам представителя акимата Алма-Аты Натальи Дягилевой, рабочие группы проводят санитарную обработку помещений, проверяют наличие моющих и дезинфицирующих средств, санитайзеров. «Перед началом работы осматриваем и измеряем температуру у каждого сотрудника. Сотрудников с кашлем, одышкой, температурой отстраняем от работы, для оценки их самочувствия вызываем скорую помощь», — объясняет Дягилева.

к1 Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

При этом в Нур-Султане и Алма-Ате по-прежнему ограничено перемещение людей, передвижение внутригородского транспорта. По периметру городов установлены блокпосты с полицией и военными.

В обоих столицах предприняты небывалые дезинфекционные меры. Например, Нур-Султан моют круглосуточно — в две смены. Особое внимание уделяют уличным урнам, дверным ручкам, поручням, перилам, дверям подъездов.

По планам властей полностью режим карантина отменят к концу мая. К тому моменту откроют школы, вузы, торговые центры, рестораны и многое другое. Власти, впрочем, высказываются осторожно. «В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу предприятиям и субъектам бизнеса», — отмечает глава правительства Казахстана Аскар Мамин.

Выходить по одному

Если в столицах режим смягчается, то в регионах он становится даже жестче. 19 апреля карантин ввели в Туркестанской области. Приостановлено движение общественного транспорта, ограничен въезд в некоторые районы и поселки. На улицах запрещено собираться в группы более трех человек. Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома.

С 21 апреля усилен карантин в граничащей с Россией Северо-Казахстанской области. Приостановлена работа аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций. Запрещено выезжать на дачи, а также устраивать семейные праздники дома. «Запрещены визиты соседей, знакомых, родственников, коллег, семейные мероприятия по месту проживания. Проводится анализ социальных сетей и изучаются сигналы от соседей и неравнодушных граждан», — сообщил заместитель акима (губернатора) Северо-Казахстанской области Руслан Алишев.

к2 Фото: ТАСС/Павел Александров

В Актобе жителям города запретили выходить за продуктами и лекарствами чаще, чем один раз в три дня . В Атырау ввели комендантский час. С 9 вечера до 6 утра запрещено выходить на улицу, передвигаться на автотранспорте. В Карагандинской области запретили передвигаться на личном транспорте, за исключением поездок от дома до работы и обратно.

Кошелек или жизнь

Карантин больно ударил по экономике Казахстана. Большая часть предприятий малого и среднего бизнеса приостановила работу. Согласно одному из исследований, компании потеряли 72% доходов. В апреле средний суточный доход компаний составил 14% от значений февраля в сфере производства и сельском хозяйстве (спад в шесть раз), 27% — в сфере услуг (спад более чем в три раза) и 39% — в сфере торговли.

Бизнес сокращает штат, снижает зарплату и отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Доходы большинства работающих казахстанцев падают, что сказывается на потребительском спросе, а это уже влияет на экономику в целом. В результате страдают и те компании, которые работают во время карантина.

Дополнительным стрессовым фактором стало падение цен на сырье. Налоги компаний нефтегазового сектора составляют 44% государственного бюджета. Обесценивание нефти привело к девальвации тенге, национальная валюта с начала марта подешевела на 15%. Выросла инфляция, упали реальные доходы населения.

Правительство страны приняло пакет антикризисных мер объемом 4,4 трлн тенге ($10 млрд). Бизнес до конца года освободили от уплаты налога на имущество, земельного налога, индивидуального подоходного налога. Приостановлено начисление пени по ранее не выплаченным налогам.

к3 Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

Оставшиеся без дохода граждане получают выплаты из государственного фонда социального страхования. Работникам раз в месяц платят одну минимальную заработную плату (42,5 тыс. тенге в месяц, $95).

В благополучные годы Казахстан накопил значительные резервы, золотовалютный запас составляет $30 млрд. Однако ситуация больно бьет по экономике. МВФ прогнозирует снижение ВВП по итогам года на 2,5%, Евразийский банк развития ожидает сокращение на 1%.

Эксперты говорят, что ослабление карантина в столицах связано с попытками казахстанских властей смягчить последствия кризиса. Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов в беседе с «Известиями» отмечает, что перед руководством республики встала простая дилемма: кошелек или жизнь. «Карантин по китайскому образцу — с блокированием городов, блокпостами — вызвал коллапс экономики. Произошли перебои с продуктами питания, остановился бизнес, выросло число безработных. В руководстве республики поняли, что кормить всех дорого, особенно в двух столицах», — объясняет он.