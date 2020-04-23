 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Ковид на жительство: почему в Казахстане смягчают карантин

В столицах страны начали работать строители и нотариусы
Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
Главный слайд
Начало статьи
Ковид на жительство: почему в Казахстане смягчают карантин
2020-04-22 18:33:28">
2020-04-22 18:33:28
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Казахстана начали постепенно смягчать карантин. В крупнейших городах — Нур-Султане и Алма-Ате — возобновили работу строители, нотариусы, некоторые торговые точки. В это же время регионах режим самоизоляции, наоборот, ужесточают. «Известия» разбирались в том, какие усилия предпринимают в стране для подавления инфекции.

День открытых дверей

К 22 апреля в Казахстане выявили 2047 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 70 человек. На общем фоне выделяются крупнейшие города республики. В Алма-Ате заболели 693 человека, в Нур-Султане — 403. Следом с большим отрывом идут Кызылординская и Карагандинская области. В этих регионах 151 и 101 инфицированных соответственно.

Корона давит: опасный вирус расползается по Казахстану
Во дворах строят блокпосты, крупнейшие города закрывают на въезд и выезд

В двух столицах при этом власти республики решили смягчить карантин. В обоих городах открылись крупные строительные магазины и рынки, транспортные организации, автосалоны, автомойки, химчистки. Возобновили работу некоторые банки, промышленные предприятия, компании, связанные со строительной и дорожно-строительной сферами и даже нотариусы.

Предприятия открывают по особому алгоритму. Предприниматели подают заявку в акиматы (администрации). Представители рабочих групп выезжают на объекты, проверяют готовность соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Если предприятия признают безопасными, то их руководителям выдают акты готовности. Чиновники говорят, что процедура занимает один день.

По словам представителя акимата Алма-Аты Натальи Дягилевой, рабочие группы проводят санитарную обработку помещений, проверяют наличие моющих и дезинфицирующих средств, санитайзеров. «Перед началом работы осматриваем и измеряем температуру у каждого сотрудника. Сотрудников с кашлем, одышкой, температурой отстраняем от работы, для оценки их самочувствия вызываем скорую помощь», — объясняет Дягилева.

к1
полиция
Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин
Услуга платная: как наказывают нарушителей карантина в разных странах мира
Британская снисходительность и немецкая суровость

При этом в Нур-Султане и Алма-Ате по-прежнему ограничено перемещение людей, передвижение внутригородского транспорта. По периметру городов установлены блокпосты с полицией и военными.

В обоих столицах предприняты небывалые дезинфекционные меры. Например, Нур-Султан моют круглосуточно — в две смены. Особое внимание уделяют уличным урнам, дверным ручкам, поручням, перилам, дверям подъездов.

По планам властей полностью режим карантина отменят к концу мая. К тому моменту откроют школы, вузы, торговые центры, рестораны и многое другое. Власти, впрочем, высказываются осторожно. «В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу предприятиям и субъектам бизнеса», — отмечает глава правительства Казахстана Аскар Мамин.

Выходить по одному

Полицейские мэры: карантинные лишения и запреты за рубежом
Какие инструменты силовики и законодатели других стран используют против пандемии

Если в столицах режим смягчается, то в регионах он становится даже жестче. 19 апреля карантин ввели в Туркестанской области. Приостановлено движение общественного транспорта, ограничен въезд в некоторые районы и поселки. На улицах запрещено собираться в группы более трех человек. Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома.

С 21 апреля усилен карантин в граничащей с Россией Северо-Казахстанской области. Приостановлена работа аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций. Запрещено выезжать на дачи, а также устраивать семейные праздники дома. «Запрещены визиты соседей, знакомых, родственников, коллег, семейные мероприятия по месту проживания. Проводится анализ социальных сетей и изучаются сигналы от соседей и неравнодушных граждан», — сообщил заместитель акима (губернатора) Северо-Казахстанской области Руслан Алишев.

к2
блок
Фото: ТАСС/Павел Александров
Страна на двоих: что в Казахстане изменилось при президенте Токаеве
Нурсултан Назарбаев ушел, но остался

В Актобе жителям города запретили выходить за продуктами и лекарствами чаще, чем один раз в три дня. В Атырау ввели комендантский час. С 9 вечера до 6 утра запрещено выходить на улицу, передвигаться на автотранспорте. В Карагандинской области запретили передвигаться на личном транспорте, за исключением поездок от дома до работы и обратно.

Кошелек или жизнь

Карантин больно ударил по экономике Казахстана. Большая часть предприятий малого и среднего бизнеса приостановила работу. Согласно одному из исследований, компании потеряли 72% доходов. В апреле средний суточный доход компаний составил 14% от значений февраля в сфере производства и сельском хозяйстве (спад в шесть раз), 27% — в сфере услуг (спад более чем в три раза) и 39% — в сфере торговли.

Сделано в Китае: почему в Пекине задумались о «возвращении» Казахстана
В КНР заговорили об исторических территориях

Бизнес сокращает штат, снижает зарплату и отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Доходы большинства работающих казахстанцев падают, что сказывается на потребительском спросе, а это уже влияет на экономику в целом. В результате страдают и те компании, которые работают во время карантина.

Дополнительным стрессовым фактором стало падение цен на сырье. Налоги компаний нефтегазового сектора составляют 44% государственного бюджета. Обесценивание нефти привело к девальвации тенге, национальная валюта с начала марта подешевела на 15%. Выросла инфляция, упали реальные доходы населения.

Правительство страны приняло пакет антикризисных мер объемом 4,4 трлн тенге ($10 млрд). Бизнес до конца года освободили от уплаты налога на имущество, земельного налога, индивидуального подоходного налога. Приостановлено начисление пени по ранее не выплаченным налогам.

к3
проверка
Фото: РИА Новости/Тимур Батыршин

Оставшиеся без дохода граждане получают выплаты из государственного фонда социального страхования. Работникам раз в месяц платят одну минимальную заработную плату (42,5 тыс. тенге в месяц, $95).

Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии
ВОЗ дала рекомендации по прекращению режима самоизоляции, но считает подобные шаги преждевременными

В благополучные годы Казахстан накопил значительные резервы, золотовалютный запас составляет $30 млрд. Однако ситуация больно бьет по экономике. МВФ прогнозирует снижение ВВП по итогам года на 2,5%, Евразийский банк развития ожидает сокращение на 1%.

Эксперты говорят, что ослабление карантина в столицах связано с попытками казахстанских властей смягчить последствия кризиса. Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов в беседе с «Известиями» отмечает, что перед руководством республики встала простая дилемма: кошелек или жизнь. «Карантин по китайскому образцу — с блокированием городов, блокпостами — вызвал коллапс экономики. Произошли перебои с продуктами питания, остановился бизнес, выросло число безработных. В руководстве республики поняли, что кормить всех дорого, особенно в двух столицах», — объясняет он.

Эксперт по Центральной Азии Александр Князев говорит, что ограничительные меры чреваты массовыми акциями протеста. «Это не казахстанская специфика, это общемировая тенденция. В Казахстане наиболее опасны для власти выступления в мегаполисах. Поэтому, думаю, режим там смягчили», — отмечает собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Споры вируса: COVID-19 грозит Бразилии расколом
Губернаторы выступили против политики президента по отмене ограничений и добились права продлить карантин
Расистский вирус: почему жертв пандемии в США больше среди чернокожих
Расовый разрыв в числе жертв коронавируса имеет социальные корни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020