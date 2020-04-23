Ковид на жительство: почему в Казахстане смягчают карантин
Власти Казахстана начали постепенно смягчать карантин. В крупнейших городах — Нур-Султане и Алма-Ате — возобновили работу строители, нотариусы, некоторые торговые точки. В это же время регионах режим самоизоляции, наоборот, ужесточают. «Известия» разбирались в том, какие усилия предпринимают в стране для подавления инфекции.
День открытых дверей
К 22 апреля в Казахстане выявили 2047 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 70 человек. На общем фоне выделяются крупнейшие города республики. В Алма-Ате заболели 693 человека, в Нур-Султане — 403. Следом с большим отрывом идут Кызылординская и Карагандинская области. В этих регионах 151 и 101 инфицированных соответственно.
В двух столицах при этом власти республики решили смягчить карантин. В обоих городах открылись крупные строительные магазины и рынки, транспортные организации, автосалоны, автомойки, химчистки. Возобновили работу некоторые банки, промышленные предприятия, компании, связанные со строительной и дорожно-строительной сферами и даже нотариусы.
Предприятия открывают по особому алгоритму. Предприниматели подают заявку в акиматы (администрации). Представители рабочих групп выезжают на объекты, проверяют готовность соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Если предприятия признают безопасными, то их руководителям выдают акты готовности. Чиновники говорят, что процедура занимает один день.
По словам представителя акимата Алма-Аты Натальи Дягилевой, рабочие группы проводят санитарную обработку помещений, проверяют наличие моющих и дезинфицирующих средств, санитайзеров. «Перед началом работы осматриваем и измеряем температуру у каждого сотрудника. Сотрудников с кашлем, одышкой, температурой отстраняем от работы, для оценки их самочувствия вызываем скорую помощь», — объясняет Дягилева.
При этом в Нур-Султане и Алма-Ате по-прежнему ограничено перемещение людей, передвижение внутригородского транспорта. По периметру городов установлены блокпосты с полицией и военными.
В обоих столицах предприняты небывалые дезинфекционные меры. Например, Нур-Султан моют круглосуточно — в две смены. Особое внимание уделяют уличным урнам, дверным ручкам, поручням, перилам, дверям подъездов.
По планам властей полностью режим карантина отменят к концу мая. К тому моменту откроют школы, вузы, торговые центры, рестораны и многое другое. Власти, впрочем, высказываются осторожно. «В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу предприятиям и субъектам бизнеса», — отмечает глава правительства Казахстана Аскар Мамин.
Выходить по одному
Если в столицах режим смягчается, то в регионах он становится даже жестче. 19 апреля карантин ввели в Туркестанской области. Приостановлено движение общественного транспорта, ограничен въезд в некоторые районы и поселки. На улицах запрещено собираться в группы более трех человек. Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома.
С 21 апреля усилен карантин в граничащей с Россией Северо-Казахстанской области. Приостановлена работа аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций. Запрещено выезжать на дачи, а также устраивать семейные праздники дома. «Запрещены визиты соседей, знакомых, родственников, коллег, семейные мероприятия по месту проживания. Проводится анализ социальных сетей и изучаются сигналы от соседей и неравнодушных граждан», — сообщил заместитель акима (губернатора) Северо-Казахстанской области Руслан Алишев.
В Актобе жителям города запретили выходить за продуктами и лекарствами чаще, чем один раз в три дня. В Атырау ввели комендантский час. С 9 вечера до 6 утра запрещено выходить на улицу, передвигаться на автотранспорте. В Карагандинской области запретили передвигаться на личном транспорте, за исключением поездок от дома до работы и обратно.
Кошелек или жизнь
Карантин больно ударил по экономике Казахстана. Большая часть предприятий малого и среднего бизнеса приостановила работу. Согласно одному из исследований, компании потеряли 72% доходов. В апреле средний суточный доход компаний составил 14% от значений февраля в сфере производства и сельском хозяйстве (спад в шесть раз), 27% — в сфере услуг (спад более чем в три раза) и 39% — в сфере торговли.
Бизнес сокращает штат, снижает зарплату и отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Доходы большинства работающих казахстанцев падают, что сказывается на потребительском спросе, а это уже влияет на экономику в целом. В результате страдают и те компании, которые работают во время карантина.
Дополнительным стрессовым фактором стало падение цен на сырье. Налоги компаний нефтегазового сектора составляют 44% государственного бюджета. Обесценивание нефти привело к девальвации тенге, национальная валюта с начала марта подешевела на 15%. Выросла инфляция, упали реальные доходы населения.
Правительство страны приняло пакет антикризисных мер объемом 4,4 трлн тенге ($10 млрд). Бизнес до конца года освободили от уплаты налога на имущество, земельного налога, индивидуального подоходного налога. Приостановлено начисление пени по ранее не выплаченным налогам.
Оставшиеся без дохода граждане получают выплаты из государственного фонда социального страхования. Работникам раз в месяц платят одну минимальную заработную плату (42,5 тыс. тенге в месяц, $95).
В благополучные годы Казахстан накопил значительные резервы, золотовалютный запас составляет $30 млрд. Однако ситуация больно бьет по экономике. МВФ прогнозирует снижение ВВП по итогам года на 2,5%, Евразийский банк развития ожидает сокращение на 1%.
Эксперты говорят, что ослабление карантина в столицах связано с попытками казахстанских властей смягчить последствия кризиса. Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов в беседе с «Известиями» отмечает, что перед руководством республики встала простая дилемма: кошелек или жизнь. «Карантин по китайскому образцу — с блокированием городов, блокпостами — вызвал коллапс экономики. Произошли перебои с продуктами питания, остановился бизнес, выросло число безработных. В руководстве республики поняли, что кормить всех дорого, особенно в двух столицах», — объясняет он.
Эксперт по Центральной Азии Александр Князев говорит, что ограничительные меры чреваты массовыми акциями протеста. «Это не казахстанская специфика, это общемировая тенденция. В Казахстане наиболее опасны для власти выступления в мегаполисах. Поэтому, думаю, режим там смягчили», — отмечает собеседник.