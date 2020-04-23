Расистский вирус: почему жертв пандемии в США больше среди чернокожих

От коронавируса Америка потеряла больше народа, чем во времена Англо-американской войны, войны в Персидском заливе и ряде других военных конфликтов (не включая Первую и Вторую мировые войны). Такие данные приводит министерство по делам ветеранов США. Всего в Соединенных Штатах COVID-19 заразились почти 800 тыс. человек, по данным на 22 апреля, больше 45 тыс. человек погибли. При этом жертвами пандемии в стране чаще становятся афроамериканцы. Они же больше подвержены заражению. Чем объясняется такой расовый разрыв в числе жертв коронавируса, выясняли «Известия».

— Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы справиться с этой бедой, это огромная проблема. Это ужасно. Почему это [пандемия коронавируса] в три, четыре раза чаще происходит с чернокожими, чем с остальными? В этом нет логики. Мне это не нравится, — заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

В последние две недели в США проводят максимальное число анализов на выявление коронавируса. Результаты показали, что среди заболевших COVID-19 и умерших от вируса большинство — афроамериканцы.

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Одним из первых о расовом разрыве в числе жертв коронавируса заявил главный санитарный врач США Джером Адамс во время выступления на телеканале CBS. Газета The Washington Post также провела масштабное исследование в округах с преимущественно чернокожим населением и выяснила, что уровень заболеваемости коронавирусом в них в три раза, а уровень смертности от COVID-19 в шесть раз выше, чем в других округах, где преобладает белое население .

— Еще ни одна пандемия не выявляла так явно неравенство в нашем обществе, — отмечает издание.

«Чаще, чем белые»

В результате служба медицинского надзора также признала повышенный риск для афроамериканцев . Так, например, в Милуоки из тысячи заразившихся 81% приходится на афроамериканцев, хотя их в городе всего 26%. Похожие данные приводят и по другим городам и штатам. В Луизиане чернокожие составляют всего 32% от населения штата, при этом 70% от всех скончавшихся от пандемии в этом штате — афроамериканцы.

В Иллинойсе, согласно статистике, предоставленной департаментом здравоохранения, чернокожих — около 40% от всего числа погибших от коронавируса, при этом они составляют лишь 14,6% населения штата. В Мичигане на долю афроамериканцев приходится 40% всех зарегистрированных случаев смерти от вируса, а доля темнокожих в населении штата составляет всего 14%.

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В Чикаго афроамериканцы умирают от коронавируса в шесть раз чаще, чем белые. Так, в городе 72% погибших от COVID-19 — чернокожие, хотя они составляют всего 30% населения.

По словам мэра Чикаго афроамериканки Лори Лайтфут, эти данные «дают новое представление о распространении COVID-19 и являются серьезным напоминанием о глубоко укоренившихся в стране проблемах».

По словам Джерома Адамса, врачи пришли к выводу, что «чернокожие американцы находятся в большей группе риска». Вместе с главой Американской медицинской ассоциации Патрис Харрис он порекомендовал «уделять особое внимание расовой и этнической принадлежности».

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Этого же добиваются и многие демократы во главе с сенаторами Элизабет Уоррен, Кори Букером и Камалой Харрис. Изначально центры по контролю и профилактике заболеваний сообщали лишь возраст и половую принадлежность пациентов. Вместе с сотнями врачей политики потребовали, чтобы федеральное правительство опубликовало данные анализов на коронавирус с учетом расовой и этнической принадлежности пациентов, а также сообщили о том, как протекает их болезнь.

По словам демократов, эта информация необходима для того, чтобы убедиться, что «афроамериканцы... получают равный доступ к тестам на выявление коронавируса и лечению» . «А если нет, то благодаря информации о расовой принадлежности можно будет создать такую систему общественного здравоохранения, которая сможет защитить самых уязвимых», — отмечает The Washington Post.

Неравенство, бедность и другие проблемы

По словам губернатора Луизианы Дона Бел Эдвардса, афроамериканцы находятся в большей группе риска из-за того, что они чаще страдают сахарным диабетом, у них серьезные сердечные и легочные заболевания.

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Комиссар по здравоохранению Чикаго Эллисон Арвади отмечает, что продолжительность жизни темнокожих горожан в среднем почти на девять лет меньше, чем у белых. У каждого пятого афроамериканца в США повышенное артериальное давление .

— Условия жизни чернокожего сообщества, дыры в системе соцзащиты, неравный доступ к образованию и возможности продвижения по карьерной лестнице и, наконец, системный и институциональный расизм, в течение многих лет ведущий к неравенству, — всё это отражается на ситуации с COVID-19, — уверена Арвади.

Она считает, что хронические заболевания стали «следствием бедности, обусловленной десятилетиями расовой дискриминации». Для многих афроамериканцев осложнен доступ к здравоохранению: далеко не у всех есть медицинская страховка, а те, которые имеются, покрывают не все расходы, поэтому многие заболевания не вылечиваются .

Уровень врачей в «черных» районах обычно не такой высокий, как в «белых», да и больницы закрываются чаще . Из-за этого у многих чернокожих поблизости может не оказаться медицинского учреждения. Как отмечает BBC, помимо этого, «американские врачи зачастую не столь внимательно относятся к жалобам чернокожих пациентов».

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Афроамериканцы живут в не самых экологически чистых районах, что провоцирует заболевания дыхательных путей и делает их более уязвимыми к коронавирусу. Из-за низкого уровня доходов темнокожие не могут жить отдельно, оставаясь в небольших квартирах или домах с большими семьями, из-за этого вирус быстро распространяется.

Как отмечает NBC News, афроамериканцы привыкли не доверять врачам и представителям власти.

— Так происходит из-за того, что в прошлом в отношении них осуществлялась политика расизма, — полагает Стивен Томас, руководитель Центра справедливого доступа к здравоохранению при Университете Мэриленда.

Помимо этого, у афроамериканцев больше шансов заразиться COVID-19, потому что многие из них просто не могут позволить себе находиться в самоизоляции. Как отмечает старший экономист в Институте экономической политики Хайди Ширхольц, если латиноамериканцы зачастую заняты в строительстве, то чернокожие американцы — в сфере услуг : в магазинах, кафе, общественном транспорте. Учитывая ухудшающуюся экономическую ситуацию в мире, вызванную пандемией коронавируса, в первую очередь в США могут пострадать те сферы, в которых работают темнокожие.

По мнению научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александры Борисовой, уязвимость американцев перед COVID-19 объясняется еще и географическим фактором.

— Чернокожие населяют в основном города с большей плотностью населения. Афроамериканцев больше на юге, а губернаторы южных штатов пока не так серьезно относятся к проблемам коронавируса. Туда пандемия позже пришла, принимаются довольно расслабленные меры. На днях Джорджия собирается снять режим самоизоляции. Помимо этого, афроамериканцы с недоверием относятся к системе здравоохранения, учитывая ее стоимость. Следствием этого стало то, что люди реже ходят к врачу. Некоторые темнокожие, живущие в городах, жалуются, что из-за того, что их обязывают носить маски, они подвергаются дискриминации. Проблема в том, что камеры, режимы распознавания лиц принимают обычных граждан, просто закрывших лицо, за преступников. До сих пор существует стереотип, что афроамериканец с закрытым лицом представляет опасность, — рассказала американист «Известиям».