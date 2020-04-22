Без права на въезд: Трамп пообещал закрыть США для мигрантов

Дональд Трамп анонсировал запрет на въезд мигрантов в Соединенные Штаты. Свое решение президент объяснил стремлением сохранить рабочие места для миллионов американцев, которых вызванный эпидемией COVID-19 экономический обвал сделал безработными. О своевременности этих радикальных мер и их связи с надеждами Трампа, обещавшего избирателям разобраться с мигрантами, на переизбрание — в материале «Известий».

Грин-карточный долг

О масштабных мерах по запрету на въезд в США иммигрантов Дональд Трамп первоначально объявил в своем Twitter.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Ужесточение правил въезда в Соединенные Штаты Трамп увязал с «атакой невидимого врага», под которым он имел в виду COVID-19, а также с необходимостью «защищать рабочие места для наших ВЕЛИКИХ американцев». Каких-либо других подробностей президент сперва не представил. Однако 21 апреля на брифинге по ситуации с коронавирусом Трамп уточнил, что запрет будет действовать в течение 60 дней. Под него прежде всего попадут те, кто рассчитывал получить грин-карту — вид на жительство в США .

V1 Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Со ссылкой на источники в администрации CNN сообщил, что помощники Трампа рассчитывают полностью подготовить текст указа в ближайшие дни. По словам одного из собеседников телеканала, документ будет содержать ряд исключений, в том числе для сельскохозяйственных рабочих и сотрудников системы здравоохранения, а также для других специалистов, которых американские власти сочтут нужными стране.

Источник в администрации США в интервью CNBC уточнил, что запрет будет распространяться в том числе на тех, кто хотел бы получить ВНЖ на основании трудоустройства в Соединенных Штатах, а также на родственников нынешних владельцев грин-карт, пока не имеющих гражданства. Ближайшая родня натурализованных граждан США по-прежнему сможет претендовать на получение права на въезд, уточнял чиновник в беседе с каналом. В прошлом году грин-карты были выданы примерно 1 млн заявителей.

«Ксенофобская попытка найти козла отпущения»

Некоторые консерваторы спешно поддержали решения главы американской администрации — еще до появления первых деталей новых мер. Так, сенатор-республиканец Том Коттон напомнил, что «из-за китайского вируса 22 млн американцев потеряли работу только за последний месяц». «Давайте сперва вернем их на рабочие места, а уж потом будем импортировать еще больше иностранцев, которые будут бороться за эту работу», — посоветовал законодатель.

М2 Очередь из безработных у центра занятости, Арканзас, США Фото: REUTERS/Nick Oxford

Более осторожно высказался Томас Хоман, который в администрации Трампа ранее возглавлял национальную иммиграционно-таможенную службу. «С учетом пандемии в защите возможностей для наших кадров есть смысл, — сказал он в беседе с Reuters. — По сути речь-то не об иммиграции. Речь о пандемии и обеспечении безопасности страны при одновременном сохранении возможностей для безработных американцев».

Политические противники президента тоже молчать, конечно, не стали — по их мнению, Трамп использует пандемию, чтобы угодить своему электорату, которому импонирует идея «жесткой руки» в иммиграционных вопросах. Так, по словам члена палаты представителей Конгресса, демократа из Техаса Хоакина Кастро, решение президента — «это не только попытка отвлечь внимание» от «провала попыток остановить распространение коронавируса и спасти жизни», но и «напоминающее авторитарный стиль действие» руководителя государства, который хочет заработать политические очки на кризисе.

Коллега Кастро, конгрессмен Дон Бейер из Вирджинии, указал на то, что иммиграция и так практически остановилась, а случаев заражения в США всё равно гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Решение Трампа — это «просто ксенофобская попытка найти козла отпущения» , полагает законодатель.

Под сенью пандемии

«В минувшие недели администрация Трампа заявляла о том, что соображения, касающиеся здравоохранения, дают основания оперативно ввести полный запрет на въезд для лиц, стремящихся получить убежище, а также для иммигрантов без документов. Это стало поводом для беспокойства сторонников более свободной иммиграции, по словам которых Трамп и его советники используют пандемию для продвижения жестких политический решений», — пишет The New York Times. Анонсированный главой государства запрет — «сигнал о его наиболее масштабной на данный момент попытке закрыть страну для всего остального мира», отмечает газета.

V3 Девушка держит табличку с надписью «Мы необходимы» во время протеста за трудовые права иммигрантов на Манхэттене, Нью-Йорк, 21 апреля Фото: REUTERS/Mike Segar

Чуть ранее Трамп заявил о поддержке выходящих на митинги за снятие карантинных ограничений американцев. Притом что он ранее передал полномочия на принятие решения о смягчении режима губернаторам штатов, подобными декларациями президент по сути поставил их перед заведомо провальным выбором: либо действовать вопреки данным о ситуации с эпидемией (а они пока не дают твердых оснований для ослабления ограничений), либо оставлять запреты в силе, что станет дополнительным раздражителем для запертых по домам людей, многие из которых к тому же остались без работы. Сам же Трамп благодаря этому явно популистскому шагу сможет выглядеть вполне позитивно в глазах избирателей, притом что до назначенных на 3 ноября выборов осталось чуть больше полугода.

«Удобный объект для обвинений»

За три года пребывания Трампа на президентском посту число иммиграционных виз для иностранцев сократилось на четверть: если в 2016 фискальном году их было выдано почти 618 тыс., то в 2019-м — чуть больше 462 тыс . Были введены новые ограничения и для тех, кто собирался посетить Соединенные Штаты без желания остаться в стране — во всяком случае, явного. В частности, Т рамп начал новый виток борьбы с так называемым родильным туризмом — случаями, когда женщина, уже будучи беременной или планирующая это сделать, приезжает в США рожать, чтобы ребенку автоматически было предоставлено американское гражданство.

Как отмечает The Hill, указ, анонсированный президентом, «представляет собой прекрасный пример применения исполнительных полномочий Трампом, который за несколько часов до этого с оптимизмом говорил о возможности некоторых штатов начать возобновление работы предприятий, несмотря на вирусную угрозу». Иммиграционный запрет дополняет те ограничения, которые американская администрация уже ввела в отношении въезда жителей Европы, Китая, Канады, Мексики и Ирана, добавляет газета.

М4 Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Действуют и серьезные ограничения для желающих отправиться в США из многих мусульманских стран. Кроме того, на фоне пандемии Госдепартамент уже несколько недель не занимается рассмотрением обращений на получение въездных документов.

Многие эксперты в вопросах иммиграции также отмечают, что объявленный Трампом план — не более чем уловка из области пиара. Так, Алекс Наурастех, директор иммиграционных исследований во влиятельном консервативном аналитическом центре — Институте Като, полагает, что последствия будущих запретов на иммиграцию в краткосрочной перспективе минимальны. Однако в более отдаленной перспективе сокращение числа приезжающих в США квалифицированных работников может парализовать те отрасли, которые зависят от иностранной рабочей силы. Если эти ограничения будут действовать «за пределами чрезвычайной ситуации, за пределами любого приемлемого периода безопасности, возможны крайне серьезные экономические последствия», — предупредил он.

«Речь не о политике. Это послание, которое хочет сделать президент. Он хотел бы, чтобы одни люди были против других. И независимо от того, насколько ценным является вклад иммигрантов в реагирование и восстановление (после кризиса), он считает иммигрантов самым удобным объектом для обвинений», — отметил исполнительный директор Национального иммиграционного форума Али Нурани.

В расчете на базовый электорат

В Белом доме не раз говорили, что антииммигрантская политика Трампа, которая проводится под лозунгом «Америка прежде всего», направлена на защиту прав и интересов граждан страны, которым приходится конкурировать за рабочие места с иностранцами. Однако значительная часть мигрантов, прежде всего из Мексики, стран Южной Америки и Карибского бассейна, прибыв на вожделенную «землю обетованную», соглашается работать на таких финансовых условиях, которые «коренные» американцы наверняка отвергли бы. Правда, для тех, кто остался вообще без работы, ситуация может быть иной.

М5 Фото: REUTERS/Paul Ratje

« Трамп часто вспоминал о своей излюбленной теме иммиграции, когда находился под огнем критики. Этот вопрос, по его оценке, помог ему победить на выборах 2016 года и продолжает заводить лояльный ему базовый электорат перед предстоящей, ожидаемо жесткой борьбой за переизбрание , — пишет CNBC. — Вопрос иммиграции также служит удобным инструментом для переключения внимания с тех вопросов, которые, будь его воля, вообще не появились бы в заголовках новостей».

Так что решение президента вряд ли будут считать надуманным приверженцы идей Трампа, на помощь которых он рассчитывает на предстоящих в ноябре выборах. Свою электоральную базу Трамп расширять не планировал и не планирует, предпочитая опираться на поддержку ядра электората, которому запрет на въезд сальвадорцев или мексиканцев вполне по душе.