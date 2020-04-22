Трамп заявил о приостановке на 60 дней приема иммигрантов в США

Американские власти приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов Соединенными Штатами из-за негативных экономических последствий пандемии. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил президент страны Дональд Трамп, передает CNN.

По его словам, миллионы американцев «пожертвовали своей работой» ради борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что долг властей — вернуть этим людям работу.



«Для защиты наших рабочих я введу временный запрет на иммиграцию в США... Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут мной рассматриваться на основе экономической ситуации», — заявил Трамп.

Американский лидер уточнил, что подпишет соответствующий указ в среду, 22 апреля.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщало о намерении Трампа запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, предложит заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.

По данным международного статистического бюро Worldometer на ночь 22 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,55 млн человек, из них свыше 177 тыс. скончались, 688 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов — 816 тыс. и 45 тыс. соответственно.