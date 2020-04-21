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СМИ сообщили о намерениях Трампа ограничить въезд в США по рабочим визам

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Фото: TASS/PA/Tasos Katopodis
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Президент США Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса намерен запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, предложит заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что исключения могут составить люди, которые ищут работу в производстве продуктов питания и «непосредственно помогающих защитить цепочку поставок», работники фермерских хозяйств и специалисты в области медицинских исследований и здравоохранения.

При этом, по информации издания, возможные ужесточающие меры не затронут беженцев и лиц, ищущих убежища, а также их супругов и детей граждан США или постоянных жителей.

Ранее 21 апреля американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи грин-карт. Накануне глава белого дома объявил о планах временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты на фоне распространения коронавируса. По его словам, одной из причин этого шага является желание защитить рабочие места американцев.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 21 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,54 млн человек, из них 176 тыс. скончались, 686,2 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.

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