Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи грин-карт во вторник, 21 апреля. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times.

По предварительным данным, речь идет о большинстве типов грин-карт, дающих разрешение на постоянное жительство в США. Газета отмечает, что данная мера может затронуть десятки тысяч людей.

Накануне Трамп объявил о планах временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты на фоне распространения коронавируса. По его словам, одной из причин этого шага является желание защитить рабочие места американцев.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 21 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,54 млн человек, из них 176 тыс. скончались, 686,2 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.