Прямой эфир

Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.

Документ направлен на подпись президенту страны Владимиру Путину.

Идут на поправку: Госдума и СФ рассмотрят пакет антивирусных законов
Парламент введет наказание за нарушение правил самоизоляции и разрешит продавать лекарства онлайн

Согласно тексту законопроекта, он отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, перед тем как получить российское.

Новый закон также отменяет для кандидата на получение российского гражданства не только требование находиться в РФ не менее трех лет, но и необходимость подтверждения наличия законного источника средств к существованию. Речь идет о лицах достигших совершеннолетия без гражданства, имевших гражданство СССР и проживающих на территории бывших союзных республик, но не получивших их гражданства.

Аналогичная норма в соответствии с документом распространяется и на иностранцев, находящихся в браке с гражданином РФ, проживающих на российской территории и имеющих в этом браке общих детей. Также нововведения касаются и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.

Подать заявление на получение российского гражданства без соблюдения срока проживания в России и при наличии действительного вида на жительство смогут граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Помимо этого закон предусматривает сокращения с трех лет до одного года срока осуществления трудовой деятельности в стране для лиц, окончивших российские вузы.

Ранее в этот же день Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий перенос даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума смягчила требования к госзакупкам в 2020 году из-за коронавируса
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020