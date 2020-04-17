Госдума смягчила требования к госзакупкам в 2020 году из-за коронавируса

В России требования к госзакупкам в 2020 году смягчены в связи с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий закон приняла в пятницу, 17 апреля, Госдума.

Документ был оформлен как поправки ко второму чтению законопроекта о закрытии данных по гособоронзаказу. Законопроект также предусматривает исключение из системы госзакупок информации о военных закупках.

В рамках работы над документом в него был внесены поправки, которые предусматривают упрощение конкурсной процедуры, в том числе снижение нагрузки для участников закупок и уменьшении размера обеспечения.

Согласно его тексту, максимальная сумма закупки товара у единственного поставщика будет увеличена с 300 до 600 тыс. рублей. Вырастет и годовой объем таких закупок — с 5 до 10%.

Если гарантийные обязательства, согласно поправкам, уже установлены в описании объекта закупки, то исключается необходимость их обязательного обеспечения. При этом заказчик сможет установить требование обеспечения данных гарантийных обязательств, если ему будет нужно.

Также снижается с 5 до 0,5% начальной цены контракта минимальный размер его обеспечения. Вместе с этим поправки допускают, что размер аванса может превышать размер обеспечения по контракту, но только в случае его казначейского сопровождения.

При этом размер обеспечения контракта снижается и исчисляется от его начальной цены, уменьшенной на размер такого аванса. В соответствии с текстом документа, госкорпорации, госкомпании, субъекты естественных монополий и некоторые другие виды юрлиц могут осуществлять закупки в 2020 году в нерабочие дни, которые ранее были установлены президентом России Владимиром Путины в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Некоторые из его положений начнут действовать только с 1 июля 2020 года или с 1 января 2021 года.

9 апреля сообщалось, что ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) Минздрава России в рамках госзакупки заключил договор с «ДНК-Технология» на поставку компонентов для производства тестов на выявление COVID-19 .

Сумма контракта составляет 5 683 300 рублей. Тендер проходил в виде закупки у единственного поставщика.