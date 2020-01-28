Договорились и забыли: 40% госзакупок расторгнуты без оснований

В 2019 году 14 тыс. договоров по закупкам у бизнеса для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) были прекращены в одностороннем порядке. Почти 40% из них — безосновательно. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ФАС Михаил Евраев, заявив, что такая статистика демотивирует предпринимателей участвовать в тендерах. Представители бизнеса жалуются, что более сильная позиция госорганов в контрактах приводит к банкротствам, а независимые эксперты предложили создать реестр недобросовестных госзаказчиков.

Несправедливо

ФАС рассмотрела почти 13,9 тыс. случаев одностороннего расторжения контрактов по инициативе заказчиков в рамках 44-ФЗ в 2019 году, рассказал «Известиям» Михаил Евраев. При этом 5 тыс., или 36%, сделок были отменены без оснований, подчеркнул он.

Прекратить контракт можно, если контрагент не исполняет обязательства по нему. В такой ситуации исполнитель теряет не только сам договор, но и финансовое обеспечение, пояснил замруководителя ФАС. Это правильно, когда предприниматель сорвал контракт, но несправедливо, если факт недобросовестного поведения впоследствии не подтвердился, уверен Михаил Евраев.

— Это серьезно демотивирует предпринимателей участвовать в закупках, — заявил замруководителя ФАС.

Справка «Известий» Реестр недобросовестных поставщиков — черный список участников закупок, контракты с которыми расторгли в одностороннем порядке или по решению суда, а также предпринимателей, которые уклонились от заключения договоров. Сведения в реестр включаются на два года, в течение которых бизнесмены не могут работать с закупками.

В некоторых случаях Гражданский кодекс допускает расторжение договора заказчиком без подтверждения неисполнения поставщиком, пояснил «Известиям» гендиректор торговой площадки РТС-тендер Владимир Лишенков. Согласно закону о госзакупках, это возможно только при одновременном наличии двух условий: такой сценарий предусмотрен договором и есть ссылка на гражданское законодательство. При этом второй стороне дается 10 дней с момента уведомления на устранение нарушений, отметил он.

У бизнесменов нет возможности обжаловать решение заказчика во внесудебном порядке, подчеркнул Михаил Евраев. Для баланса интересов сторон он предложил наделить их этим правом. Это можно совместить с рассмотрением в ФАС вопроса о включении исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков, считает замглавы ФАС.

В предыдущие годы процент разорванных без оснований обязательств был выше. По данным ФАС, из 8 тыс. контрактов, рассмотренных службой в 2018 году, бездоказательно было расторгнуто 44%. А в 2017-м таких договоров была вообще половина.

В Минфине «Известиям» заявили, что количество прекращённых в одностороннем порядке контрактов (13,9 тыс.) составляет лишь 2% от общего числа расторгнутых обязательств (667 тыс.) и 0,4% от всех заключённых договоров (3,6 млн). Это низкие показатели, уверены в ведомстве. Там также добавили, что разрабатывают законопроект, который в том числе повысит прозрачность процедуры расторжения.

Суда нет

Разрыв контракта в одностороннем порядке нередко приводит к банкротству предприятия, ведь те затраты, которые оно производит в процессе, ему не компенсируют, заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Он добавил, что эту проблему надо подробно анализировать, после чего вносить изменения в законодательство: контракт подписывается двумя сторонами, поэтому все условия, а также причины расторжения должны быть в нем определены, уверен Александр Калинин.

Глава «Опоры России» вспомнил случай, как однажды хабаровский водоканал пытался расторгнуть контракт с предпринимателем. Тот пожаловался в деловое объединение, и конфликт удалось разрешить.

Механизм отказа должен быть четко регламентирован, согласился глава комитета по поддержке малого и среднего бизнеса ТПП РФ Игорь Скляр. Одностороннее расторжение договора создает впечатление, что в торгах победил тот подрядчик, которого организаторы не хотят видеть. Это потенциально несет коррупционные риски, отметил он.

Тот факт, что процент подобных договоров год от года снижается, бизнес не утешает: их не должно быть в принципе, заявил Игорь Скляр. Раскритиковал эксперт и работу реестра недобросовестных поставщиков: предприятия не всегда вовремя заносятся в него, а нарушителям зачастую достаточно сменить юрлицо, чтобы снова участвовать в закупках.

Подрядчики далеко не всегда осмеливаются обжаловать действия госорганов и муниципалитетов в суде, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Часто бизнес проявляет нерешительность в отстаивании своего, так как понимает, что может больше не получить заказов от ведомства, с которым вступил в противостояние. Целесообразно было бы создать реестр недобросовестных заказчиков и сокращать бюджеты на госзакупки тем, кто в него попал, предложил эксперт.

Госконтракты действительно могут давать заказчикам более сильную и выгодную позицию, которая дает возможность для злоупотреблений, согласилась председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерина Авдеева. По ее мнению, иногда должностные лица расторгают контракты просто для перестраховки. При малейших подозрениях, что договор не будет исполнен надлежащим образом, они опасаются, что им самим могут инкриминировать преступление, отметила эксперт.

В Минэкономразвития заявили, что целесообразно провести анализ причин несправедливого расторжения контрактов.