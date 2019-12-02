Адресный расход: утверждена инвестпрограмма на три года за 3,2 трлн

Атомные ледоколы стоимостью 56,8 млрд, возведение автотрассы из Керчи в Севастополь за 48 млрд и реконструкция Политехнического музея за 5,4 млрд рублей — такие проекты будут реализованы в ближайшую трехлетку. Это следует из федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2020–2022 год ы, подписанной министром экономического развития Максимом Орешкиным («Известия» ознакомились с документом). Расходы государства, заложенные программой, вырастут на 400 млрд по сравнению с документом 2019–2021 годов. При этом исполнение ФАИП пока оставляет желать лучшего: по состоянию на ноябрь 2019-го в эксплуатацию введено 42 объекта из 353 и потрачено лишь 40% средств.

План трат

Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу на период с 2020 по 2022 год . Новая версия документа предусматривает увеличение госвложений на 400 млрд рублей: в ФАИП на 2019–2021-й закладывались расходы в размере 2,8 трлн рублей, а в актуальной программе они составляют 3,2 трлн. Увеличение финансирования связано с выполнением майского указа президента и реализацией нацпроектов, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Так, в 2020 году государство планирует инвестировать 1,07 трлн, в 2021-м — 1,08 трлн, в 2022-м — 1,03 трлн рублей, сообщили в ведомстве. Чуть больше трети всех средств пойдет на нацпроекты и комплексный план развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) — за три года на них потратят в общей сложности 1,18 трлн рублей. Наиболее дорогостоящими станут мероприятия федеральных проектов, связанные с экологией, — на них выделят 145 млрд рублей, около 75 млрд потребует национальная программа по здравоохранению, а 74 млрд — по демографии . В общей сложности на нацпроекты уйдет 416 млрд рублей. В КПМИ в 2020–2022 годах вложат 765 млрд рублей: главным образом деньги направят на строительство и реконструкцию аэропортов, а также коммунальной инфраструктуры.

дорога На участке трассы «Таврида» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

С помощью ФАИП реализуют более 1,1 тыс. инвестпроектов, в том числе более тысячи адресных объектов капитального строительства, отметили в Минэке. Самым дорогим станет строительство и реконструкция крымской автодороги Керчь–Севастополь, на это планируется потратить 48 млрд рубле й. Около 39 млрд инвестиций направят на второй этап строительства нижегородского низконапорного гидроузла. Административные здания для Верховного суда, а также жилой комплекс для судей и других сотрудников аппарата на 600 квартир с паркингом и дворцом танцев на территории квартала обойдутся российскому бюджету в 26,5 млрд рублей, следует из документа.

Меньше всего будут стоить проектные работы для строительства трассы М-8 «Холмогоры» — на эти цели заложено всего 47 тыс. рублей. Ровно 100 тыс. рублей потратят на установку освещения на въезде в город Абинск Краснодарского края, а 100,4 тыс. рублей государство инвестирует в проведение публичного технологического и ценового аудита для реконструкции инженерных коммуникаций Института экспериментальной кардиологии в Москве.

Помимо этого в 2020–2022 годах планируется провести реконструкцию Политехнического и Пушкинского музеев за 5,4 млрд рублей и 1,5 млрд рублей соответственно, построить шесть атомных ледоколов совокупной стоимостью 56,8 млрд рублей и возвести среднюю образовательную школу-пансион «Горки» с бассейном, лабораториями, классами для музыкальных занятий и уроков хореографии за 2,2 млрд рублей. В новую версию ФАИП также заложено строительство административного здания для Совета Федерации с парковкой и надземным переходом (4 млрд рублей), развитие инфраструктуры «Артека» (7 млрд рублей) и медицинского центра имени Дмитрия Рогачева (3,5 млрд рублей).

ФАИП забуксовала

В данный момент в эксплуатацию введено только 42 объекта из планируемых в 2019 году 353, а по 80 проектам в силу «объективных причин» будет продлен дедлайн, рассказали «Известиям» в Минэке. В ведомстве рассчитывают, что до конца года реализуют еще около 180 проектов . Кроме того, из 17 объектов, которые планировалось приобрести в течение года, куплено лишь четыре.

Кассовое исполнение ФАИП также отстает: на 1 ноября оно составило 362,7 млрд — 40% от целевого показателя. В ведомстве пояснили: невысокий процент трат связан с тем, что оплата осуществляется по результатам выполненных работ в ноябре–декабре. Такие меры позволяют предотвратить нецелевое расходование средств, уверены в Минэке. Там также подчеркнули, что по поручению главы правительства неистраченные деньги могут быть перенесены на следующий год.

орешкин Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Способствовать более эффективному выполнению целевых показателей ФАИП должен тот факт, что в 2019 году Максим Орешкин утвердил документ на месяц раньше, чем в прошлом . Это позволит заключить соглашения с субъектами о субсидиях и трансфертах до 1 января 2020-го, отметили в Минэке.

Наступление нового финансового года должно давать всем четкие ориентиры и понимание перспектив, поэтому мера, принятая министром, правильная, отметил завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов. Он также добавил, что закрытие большинства госконтрактов под конец года — традиционная для России ситуация, но в 2019-м ее усугубили повышенное внимание к тратам бюджета в связи с исполнением нацпроектов. По прогнозу главы Счетной палаты Алексея Кудрина, непотраченные расходы федерального бюджета по итогам 2019-го могут достигнуть 1 трлн рублей, или 1% ВВП, отметил эксперт.