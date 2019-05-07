Бесконтрольная закупка: нарушения при госзаказе оценили в 153 млрд

Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве. В действительности, по оценкам экспертов, общая сумма потерь значительно больше, однако в денежном выражении оценить их достаточно сложно. В результате проверки ФАС выяснилось, что 30% конкурсов по 44-ФЗ проводятся с ограничением конкуренции, следует из документа Минфина. Ключевая проблема госзакупок в том, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику таким образом, чтобы отсечь от участия «неугодные» компании. В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от заключенных контрактов, уверены эксперты.

Прямо злоупотребили

Нарушения 44-ФЗ о госзакупках по итогам 2018 года обошлись минимум в 153 млрд рублей, говорится в мониторинге Минфина со ссылкой на оценки Федерального казначейства. Речь идет в том числе о необоснованном завышении или занижении цены контракта либо неправильном способе ее определения, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

закупка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Всего органы власти заключили в прошлом году договоры с подрядчиками на 6,8 трлн рублей. На этом фоне сумма нарушений сравнительно невысока — чуть более 2%. Но в нее включены только прямые злоупотребления, допущенные госорганами. Например, такие как проведение необоснованных закупок, недостоверность отчетности, намеренный срыв контрактов. Однако в реальности объем злоупотреблений намного выше — например, в случаях, когда все предусмотренные законодательством процедуры формально соблюдены, но на деле закупка проводится в интересах конкретных людей, а не государства, уверен глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По оценкам его организации, в действительности скрытые нарушения составляют не менее 20% от всего объема госзаказа по 44-ФЗ, или около 1,3 трлн рублей. Схожей точки зрения придерживаются в Федеральном казначействе (ФК). Как сказал «Известиям» источник в ФК, по их оценкам, государство переплачивает по своим закупкам в среднем не менее 10–15%.

В пользу этой позиции косвенно свидетельствует несколько факторов. Так, 40% из опубликованных в единой информационной системе конкурсов (на сумму 3,4 трлн рублей) не были завершены из-за отсутствия конкуренции, следует из мониторинга Минфина. В частности, речь идет о случаях, когда непосредственно до участия в них был допущен только один потенциальный исполнитель. По законодательству такая закупка может быть признана не состоявшейся, если заказчик не обоснует целесообразность заключения договора с конкретным подрядчиком. Более 60% контрактов (4,2 трлн рублей) было заключено с единственным поставщиком.

закупка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другой фактор, подтверждающий оценки Кирилла Кабанова, — это масса нарушений при отборе подрядчика. Так, в результате проверок почти 27 тыс. конкурсных процедур Федеральной антимонопольной службой выяснилось, что 30% из них проводятся с ограничением конкуренции, сказано в документе Минфина.

«Известия» обратились в Казначейство и ФАС с просьбой уточнить, какие злоупотребления стали в прошлом году крупнейшими. На момент публикации госструктуры на вопросы не ответили.

Только для своих

На несовершенство процедур госзакупок неоднократно указывали в правительстве. Например, замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла о необходимости разработки четких правил формирования госконтрактов, в первую очередь их цены. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что госзакупки — это одна из основных «болевых точек» страны в части коррупции. Завышение цены контрактов — результат проблем формирования госзаказа на всех его стадиях — начиная с обоснования закупки.

Проблема ограниченной конкуренции — ключевая в сфере госзаказа, уверены эксперты. В действующем законодательстве слишком много лазеек для того, чтобы не допустить до участия в конкурсе рыночных игроков, считает эксперт РАНХиГС Сергей Белев. Например, множество конкурсов публикуется в конце года, так что у потенциальных претендентов на заказ остается слишком мало времени на подготовку. Кроме того, во многих тендерах заявки поступают от аффилированных между собой компаний. Это создает видимость конкуренции и позволяет формально соблюсти требования к процедуре госзакупки, однако в действительности вне зависимости от того, кто выиграет конкурс, выгоду получит одна и та же сторона, говорит Сергей Белев.

закупка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Минфине полагают, что необходимо упрощать закупочные процедуры, следует из документа ведомства. Например, дать заказчикам возможность рассматривать в качестве потенциальных исполнителей не только те компании, чьи заявки были допущены до конкурса, но весь спектр организаций, производящих соответствующую продукцию или услуги. Это позволит решить проблему с несостоявшимися конкурсами.

Усовершенствовать систему госзакупок можно, только повысив конкуренцию за заказ, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Для этого необходимо максимально обобщать требования к исполнителю, чтобы в конкурсе могло принять участие как можно больше претендентов. Кроме того, необходимо отказываться от практики заключения контракта с единственным поставщиком. По мнению Сергея Белева, проблему может решить ужесточение санкций за несоблюдение действующего законодательства. Например, сейчас заказчики предварительно должны публиковать график размещения закупок и строго ему следовать, определять потребности в товарах и услугах на основе нормативов. Однако на практике эти требования не соблюдаются. Чтобы улучшить ситуацию с госзаказом, за нарушение этих предписаний должен быть предусмотрен существенный штраф.