Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Бесконтрольная закупка: нарушения при госзаказе оценили в 153 млрд

Реальный объем злоупотреблений, не попавший в поле зрения контрольных органов, в несколько раз выше, полагают эксперты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Бесконтрольная закупка: нарушения при госзаказе оценили в 153 млрд
2019-05-06 19:01:22">
2019-05-06 19:01:22
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом). Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве. В действительности, по оценкам экспертов, общая сумма потерь значительно больше, однако в денежном выражении оценить их достаточно сложно. В результате проверки ФАС выяснилось, что 30% конкурсов по 44-ФЗ проводятся с ограничением конкуренции, следует из документа Минфина. Ключевая проблема госзакупок в том, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику таким образом, чтобы отсечь от участия «неугодные» компании. В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от заключенных контрактов, уверены эксперты.

Прямо злоупотребили

Нарушения 44-ФЗ о госзакупках по итогам 2018 года обошлись минимум в 153 млрд рублей, говорится в мониторинге Минфина со ссылкой на оценки Федерального казначейства. Речь идет в том числе о необоснованном завышении или занижении цены контракта либо неправильном способе ее определения, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

закупка
жилье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Госзакупки по-быстрому: условия проведения тендеров упростят
В этом году через контрактную систему пройдет около 600 млрд рублей федеральных средств

Всего органы власти заключили в прошлом году договоры с подрядчиками на 6,8 трлн рублей. На этом фоне сумма нарушений сравнительно невысока — чуть более 2%. Но в нее включены только прямые злоупотребления, допущенные госорганами. Например, такие как проведение необоснованных закупок, недостоверность отчетности, намеренный срыв контрактов. Однако в реальности объем злоупотреблений намного выше — например, в случаях, когда все предусмотренные законодательством процедуры формально соблюдены, но на деле закупка проводится в интересах конкретных людей, а не государства, уверен глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По оценкам его организации, в действительности скрытые нарушения составляют не менее 20% от всего объема госзаказа по 44-ФЗ, или около 1,3 трлн рублей. Схожей точки зрения придерживаются в Федеральном казначействе (ФК). Как сказал «Известиям» источник в ФК, по их оценкам, государство переплачивает по своим закупкам в среднем не менее 10–15%.

госзаказ

В пользу этой позиции косвенно свидетельствует несколько факторов. Так, 40% из опубликованных в единой информационной системе конкурсов (на сумму 3,4 трлн рублей) не были завершены из-за отсутствия конкуренции, следует из мониторинга Минфина. В частности, речь идет о случаях, когда непосредственно до участия в них был допущен только один потенциальный исполнитель. По законодательству такая закупка может быть признана не состоявшейся, если заказчик не обоснует целесообразность заключения договора с конкретным подрядчиком. Более 60% контрактов (4,2 трлн рублей) было заключено с единственным поставщиком.

закупка
медицинские предметы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другой фактор, подтверждающий оценки Кирилла Кабанова, — это масса нарушений при отборе подрядчика. Так, в результате проверок почти 27 тыс. конкурсных процедур Федеральной антимонопольной службой выяснилось, что 30% из них проводятся с ограничением конкуренции, сказано в документе Минфина.

Выживает сильнейший: как изменится система госзакупок в новом году
Участники рынка подстраиваются под изменения, вступившие в силу в 2018 году, а впереди новые

«Известия» обратились в Казначейство и ФАС с просьбой уточнить, какие злоупотребления стали в прошлом году крупнейшими. На момент публикации госструктуры на вопросы не ответили.

Только для своих

На несовершенство процедур госзакупок неоднократно указывали в правительстве. Например, замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла о необходимости разработки четких правил формирования госконтрактов, в первую очередь их цены. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что госзакупки — это одна из основных «болевых точек» страны в части коррупции. Завышение цены контрактов — результат проблем формирования госзаказа на всех его стадиях — начиная с обоснования закупки.крупнейшие подрядчики

Проблема ограниченной конкуренции — ключевая в сфере госзаказа, уверены эксперты. В действующем законодательстве слишком много лазеек для того, чтобы не допустить до участия в конкурсе рыночных игроков, считает эксперт РАНХиГС Сергей Белев. Например, множество конкурсов публикуется в конце года, так что у потенциальных претендентов на заказ остается слишком мало времени на подготовку. Кроме того, во многих тендерах заявки поступают от аффилированных между собой компаний. Это создает видимость конкуренции и позволяет формально соблюсти требования к процедуре госзакупки, однако в действительности вне зависимости от того, кто выиграет конкурс, выгоду получит одна и та же сторона, говорит Сергей Белев.

закупка
министерстов финансова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Цены крупных госконтрактов разрешат пересмотреть из-за роста НДС
Изменения возможны в тендерах стоимостью выше 500 млн рублей

В Минфине полагают, что необходимо упрощать закупочные процедуры, следует из документа ведомства. Например, дать заказчикам возможность рассматривать в качестве потенциальных исполнителей не только те компании, чьи заявки были допущены до конкурса, но весь спектр организаций, производящих соответствующую продукцию или услуги. Это позволит решить проблему с несостоявшимися конкурсами.

Усовершенствовать систему госзакупок можно, только повысив конкуренцию за заказ, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Для этого необходимо максимально обобщать требования к исполнителю, чтобы в конкурсе могло принять участие как можно больше претендентов. Кроме того, необходимо отказываться от практики заключения контракта с единственным поставщиком. По мнению Сергея Белева, проблему может решить ужесточение санкций за несоблюдение действующего законодательства. Например, сейчас заказчики предварительно должны публиковать график размещения закупок и строго ему следовать, определять потребности в товарах и услугах на основе нормативов. Однако на практике эти требования не соблюдаются. Чтобы улучшить ситуацию с госзаказом, за нарушение этих предписаний должен быть предусмотрен существенный штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Откатчиков не пустят в госзакупки
На портале государственных закупок появится реестр юрлиц, лишенных права участвовать в торгах из-за коррупционного прошлого
Экспертное заключение
Заведомо ложные оценки в сфере госзакупок будут наказываться лишением свободы и штрафами до 500 тыс. рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017