Откатчиков не пустят в госзакупки

На портале госзакупок создадут реестр компаний, замеченных в подкупе, чтобы отсечь им доступ к торгам. В дальнейшем данные Генпрокуратуры о таких юрлицах могут автоматически размещаться на портале, рассказали «Известиям» в ведомстве. В Госдуме предполагают, что штрафы за незаконное участие в государственных закупках должны составлять от 50 до 100 млн рублей. По мнению экспертов, вместо новых обязательств и штрафов следует запустить систему, которая будет самостоятельно проверять и отсекать возможных нарушителей.

В последнее время в России выросло число компаний, привлеченных за подкуп. По данным Генпрокуратуры, в 2016 году по постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» привлечено 427 юрлиц, в 2017-м — 464. Общая сумма наложенных штрафов — 654 млн рублей и 950,8 млн рублей соответственно.

Действующий закон «О контрактной системе в сфере закупок» требует, чтобы участник закупки в течение предыдущих двух лет не привлекался по указанной статье. Норма была введена в декабре 2016-го, а в 2017 году Генпрокуратура по собственной инициативе создала реестр компаний-нарушителей и разместила его на официальном сайте ведомства.

— Так как именно прокуроры возбуждают административные дела по этому составу, а затем участвуют в судебном процессе и в процессе обжалования, то у нас аккумулируется вся актуальная информация. Мы создали реестр, чтобы каждый заказчик мог проверить достоверность данных, представляемых участниками торгов, — пояснил «Известиям» начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

За 2017–2018 годы в реестр помещены сведения о более чем 500 юрлицах, привлеченных по ст. 19.28 КоАП РФ.

В то же время закон не обязывает заказчика проверять сведения, предоставленные участниками торгов, а сами компании зачастую дают недостоверную информацию. Такие случаи выявляются во время проверок прокуратур разного уровня, в результате незаконно заключенные контракты расторгаются, и процедура торгов запускается заново.

Недавно утвержденный нацплан по противодействию коррупции на 2018–2020 годы предполагает ужесточение в этой сфере. Согласно документу, участников закупок обяжут представлять заказчику письменную декларацию о том, что юрлицо не привлекалось к ответственности. Заказчик, в свою очередь, будет обязан проверить эту информацию по реестру. За нарушение обязательств для обеих сторон закупки будут предусмотрены санкции.

Реестр компаний при этом планируется перенести с сайта Генпрокуратуры на сайт госзакупок.

— В дальнейшем целесообразно было бы рассмотреть вопрос автоматической интеграции данных Генпрокуратуры с данными портала госзакупок, — заявил «Известиям» Русецкий.

Незаконное участие в госзакупках, то есть извлечение прибыли с помощью предоставления заведомо ложных сведений аналогично мошенническим действиям, поэтому и наказание должно быть соответствующим, считает заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»). По его мнению, штрафы должны быть на том же уровне, что установлен для юрлиц за совершение коррупционных нарушений — от 50 до 100 млн рублей.

В дальнейшем запрет на участие в торгах может быть распространен на физлиц — собственников, учредителей, руководителей или главных бухгалтеров компании, считает Анатолий Выборный. Это необходимо для того, чтобы лишить их возможности зарегистрировать новое юрлицо и совершить нарушение повторно.

При этом со стороны заказчиков наказание должны нести конкретные чиновники, ответственные за проведение торгов и заключение контрактов, уверен депутат. Они могут быть уволены в связи с утратой доверия, а при значительном ущербе даже понести уголовную ответственность.

Ограничивать участие в закупках юрлиц, в чьих интересах давалась взятка или совершался коммерческий подкуп, — оправданный шаг, считает адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Екатерина Смирнова. В то же время она обращает внимание, что многочисленные запреты и ограничения делают невыгодным участие в закупочных процедурах для добросовестных компаний. Но вместо либерализации законодательства происходит ужесточение ответственности, отметила эксперт.

Создание реестра вполне разумно, полагает член президиума «Опоры России», председатель комитета по госзаказу и цифровой экономике Илия Димитров. Однако, по его словам, требование к предпринимателям предоставлять дополнительные документы только бюрократизирует процедуру. Система должна сама проверять, был бизнесмен ранее оштрафован или нет.

С учетом всеобщей цифровизации и перехода на электронный формат предоставления госуслуг такой механизм не заставит себя ждать, уверен Анатолий Выборный. По его словам, система сможет находить компанию-нарушителя в реестре и маркировать ее для заказчика или сразу же самостоятельно отсекать от участия в закупках.