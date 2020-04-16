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В Госдуме предложили ввести санкции против Украины за шпионаж в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил ответить Украине санкциями за продолжающиеся провокации в Крыму.

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По его словам, Киев не понимает никаких призывов, увещеваний или советов и старается дестабилизировать ситуацию в российском регионе даже в период, когда весь мир борется с коронавирусом.

«Если киевские власти пытаются подвергнуть опасности жизнь и здоровье граждан Российской Федерации, то, конечно же, надо вводить жесточайшие санкции, чтобы они не смели больше вынашивать агрессивные планы и злодеяния в отношении Крыма», — цитирует его 16 апреля «РИА Новости».

При этом Шеремет отметил, что международное сообщество должно оценить действия Украины.

Накануне сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму двух человек, подозреваемых в работе на украинскую разведку. По данным ведомства, в задачу агентурной группы входила организация и совершение диверсионно-террористических актов, а также шпионаж.

Установлено, что деятельность задержанных курировалась начальником подразделения украинской военной разведки полковником Олегом Ахмедовым.

Возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

Представители Украины неоднократно отмечались провокационными действиями в отношении Крыма. Так, в январе бывший депутат Верховной рады, глава запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров анонсировал марш на Крым.

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