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В Крыму объяснили трусостью отмену «Меджлисом» марша на полуостров

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Отмена «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силового похода на Крым является проявлением здравого смысла и трусости. Так перенос даты марша прокомментировал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров 1 апреля.

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Ранее в этот день председатель «Меджлиса» Рефат Чубаров объявил о пересмотре даты похода из-за распространения коронавируса в мире. Марш должен был состояться 3 мая, его проведение зависит от эпидемиологической ситуации на Украине.

По мнению Умерова, в этом решении проявилось «трусливое нутро пана Чубарова», который испугался коронавирусной инфекции. Пандемия COVID-19, полагает Умеров, позволила «Меджлису» отменить марш, «который не поддержал ни один крымский татарин».

Похожего мнения придерживается и сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. По его словам, ситуация с коронавирусом стала лишь предлогом для отмены провокации, на которую не нашлось средств.

«Вывод тут один — денег никто не дал и давать не собирается. Поэтому фейковый «политик» Рефат Чубаров пришел к заслуженному финалу своей фейковой деятельности. Это полное фиаско», — цитирует его «РИА Новости».

В Госдуме поход и вовсе назвали мыльным пузырем, который непременно под каким-либо предлогом был бы отменен. Депутат Руслан Бальбек предположил, что в «Меджлисе» «молились ежечасно о том, чтобы какие-то внешние факторы повлияли на проведение этого ничтожного с политической точки зрения мероприятия».

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Поход был анонсирован еще в январе. Планировалось, что участники прорвутся на полуостров через пункт пропуска «Чонгар». Чубаров называет марш международной ненасильственной акцией, хотя ранее предупреждал о некой опасности участия в мероприятии. Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев и вовсе предлагал поставить в первые ряды пожилых людей, «тех, кто уже пожил» и «кого не жалко».

Также Чубаров утверждал, что в марше примут участие некие «международные партнеры» и «видные государственные деятели западных стран», однако какие именно, он не уточнял.

В российском МИДе Чубарова и его сторонников призывали отказаться от провокации. Как объясняла представитель ведомства Мария Захарова, члены «Меджлиса» намерены «прорваться на полуостров через государственную границу России», и призывала не допустить этого.

В Совете Федерации Чубарову грозили «сильным тумаком» в случае попытки силового прорыва, а в Госдуме обещали «празднично украсить автозаки» и доставить «особо активных участников» марша в симферопольское СИЗО.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции. Попытки усомниться в результатах голосования президент России Владимир Путин называл смешными, а воссоединение полуострова с РФ — долгожданным.

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