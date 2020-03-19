МИД РФ призвал Киев отказаться от провокационного «марша на Крым»

Готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым является провокацией, Москва призывает Киев отказаться от его проведения. Позицию России озвучила официальный представитель МИДа Мария Захарова 19 марта.

«Сейчас готовится еще одна провокация — некий «марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить», — цитирует Захарову ТАСС.

«Марш достоинства» ранее в январе анонсировал глава «Меджлиса» Рефат Чубаров. По его словам, силовой поход состоится 3 мая, участники пройдут на полуостров через пункт пропуска «Чонгар».

Позднее депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды колонны пожилых людей, «тех, кто уже пожил», и «кого не жалко». Он подчеркивал, что организаторы не могут гарантировать безопасность участия в акции. ,

По его словам, в марше якобы примут участие некие «международные партнеры» и «видные государственные деятели западных стран»,

В ответ крымские татары предостерегли организаторов от проведения марша. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выразил уверенность, что «акция соберет значительную массовку», но будет проигнорирована украинскими политиками.

В Совете Федерации пригрозили «сильным тумаком», а в Госдуме пообещали «празднично украсить автозаки» и доставить «особо активных участников» в симферопольское СИЗО.

Рефат Чубаров известен своими антироссийскими высказываниями. Так, ранее в январе он предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлет-Гиреем. В 2016 году его организация «Меджлис крымско-татарского народа» была признана экстремистской.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции. Попытки усомниться в результатах голосования президент России Владимир Путин называл смешными, а воссоединение полуострова с РФ — долгожданным.