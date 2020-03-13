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Климкин пообещал спеть в Крыму и Донбассе гимн Украины

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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Гражданская война на Украине завершится, когда представители Киева смогут спеть гимн страны в Крыму, а также в Луганске и Донецке. Об этом бывший глава украинского МИДа Павел Климкин заявил в эфире украинского четвертого канала.

По словам бывшего главы внешнеполитического ведомства, на Украине хотят прекращения гражданской войны, так как в ней гибнут люди.

«Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть. Вот тогда наступит мир», — цитирует Климкина «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли участок разведения сил Богдановка–Петровское, сообщается на сайте kp.ru. В правительстве ДНР подчеркнули, что за прошедшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив 101 боеприпас.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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