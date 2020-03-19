Разговор без штаммов: как в Крыму прошла шестая годовщина воссоединения с РФ

Власти России окажут поддержку гражданам страны, которые на фоне вспышки коронавируса не могут вернуться на родину из- за границы. Об этом Владимир Путин заявил во время визита в Севастополь 18 марта. Несмотря на угрозу распространения COVID-19, российский лидер не стал менять своих планов и в шестую годовщину возвращения Крыма в состав РФ отправился на полуостров, где ответил на все интересующие жителей республики вопросы.

Сначала тест

Воссоединение Крыма с Россией сегодня оценивают как одно из главных событий в современной истории нашей страны. Поэтому даже в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире возможность отмены поездки Владимира Путина на полуостров в этот памятный день не рассматривалась.

И все-таки COVID-19 в некотором смысле внес свои коррективы в ход мероприятия, осложнил организационный процесс. Журналисты кремлевского пула, которые накануне поездки сдали анализы на коронавирус, до последнего не могли быть уверены, отправятся они в Крым или в инфекционную больницу. Меры предосторожности, разумеется, затронули и сотрудников администрации президента, которые тоже не избежали медицинской проверки.

Программа визита Владимира Путина в 2020-м оказалась менее насыщенной по сравнению с предыдущим годом: в Севастополе были отменены массовые торжества, приуроченные к очередной годовщине Крымской весны.

В итоге мероприятия с участием президента прошли в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея». Это укрепление на берегу Черного моря, с которого открывается впечатляющий вид на Севастопольскую бухту, буквально пропитано историей. На территории форта — пушки времен первой обороны Севастополя, а также орудия периода Второй мировой. Внимание привлекает и памятник павшим защитникам Константиновского равелина.

Владимир Путин прибыл в Крым после пяти часов вечера. Визит на полуостров президент начал с вручения госнаград строителям знаменитого Крымского моста — в число награжденных вошел и бизнесмен Аркадий Ротенберг, который получил звезду Героя Труда.

— Крымский мост, спроектированный и возведенный нашими лучшими специалистами, причем специалистами со всей страны, стал, безусловно, одним из наиболее ярких символов воссоединения России и Крыма, — подчеркнул глава государства.

Нужно для будущего

Сразу после церемонии президент провел беседу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя. Во время дискуссии Владимир Путин, разумеется, не мог не вспомнить про референдум, прошедший на полуострове в 2014 году.

— Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны. Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку, — подчеркнул глава государства.

В Крыму с этим утверждением полностью согласны. Как заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ, представитель Республики Крым в ОП Иван Абажер, еще будучи в составе Украины, крымчане чувствовали себя частью России.

— Мы все целиком и полностью считаем себя гражданами Российской Федерации, хотя международные организации не признают Крым как часть РФ и даже нарушают наши права — например, в свободе передвижения. Многие крымчане не могут получить визу или побывать в других странах с визовым режимом, — признался «Известиям» Иван Абажер. — Это и есть полное нарушение прав человека, но мы понимаем, что это рано или поздно пройдет. А результат у нас один: над Госсоветом Республики Крым развевается флаг Российской Федерации. Этим всё и сказано.

Между тем открытая беседа с общественностью была в большей степени посвящена двум вопросам, которые сейчас наиболее волнуют граждан страны, — коронавирусу и поправкам в Конституцию.

Владимир Путин успокоил крымчан, что предложенные изменения основного закона не лишат их возможности занимать высокопоставленные государственные должности.

— Если внимательно читать текст, то из него сразу станет понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение, — отметил он.

Продолжая тему, Владимир Путин выразил надежду, что всеобщее голосование состоится 22 апреля. Тем не менее власти готовы перенести плебисцит на другую дату из-за коронавируса.

— Закон не ограничивает, не ставит нам каких-то ограничений в этой связи. На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан, — подчеркнул президент.

Владимир Путин также призвал не верить фейковым новостям о массовом распространении COVID-19 в России.

— Всё, что выдается в Москве и других городах Министерством здравоохранения, это всё объективная информация, та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так и будет в дальнейшем: она будет оперативной, эта информация, и максимально полноценной и абсолютно достоверной, — пообещал российский лидер.

Владимир Путин добавил, что власти и в дальнейшем будут наращивать борьбу с новой инфекцией, а также помогут россиянам, которые оказались во время вспышки болезни за рубежом, с возвращением на родину. Владимир Путин отметил, что ситуация в Азии уже успокаивается. При этом похвалил президент в первую очередь китайцев, которые, по его мнению, «эффективно отработали». А вот в отношении европейских партнеров у него столь позитивных слов не нашлось.

— В Европе совсем плохо, но наши люди ездят везде в большом количестве, — с небольшой досадой в голосе заявил он.

Не смущайте Лукашенко

В ходе беседы президент довольно неожиданно откровенно разговорился на тему Октябрьской революции.

— Октябрьская революция, без всяких сомнений, — это крупнейшее событие мировой истории, это было прологом к огромной внутригосударственной трагедии, в результате которой погибли миллионы людей, — сказал он.

Глава государства напомнил, что в 1914 году «темпы роста экономики России были выше мировых» и, «если бы такая тенденция сохранилась, то мощь российского государства была бы просто огромной».

— Несмотря на разницу в подходах и в понимании того, что нужно делать для будущего, трагедия прошлого нас должна объединять в мысли о том, что ничего подобного мы никогда повторить не можем и не должны, — подчеркнул он.

Объяснил президент и то, почему братский Минск до сих пор не признает Крым, а авиалинии соседней страны не летают на полуостров.

— Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения добрососедские и с Украиной, в этом всё дело, — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент выразил надежду, что в ближайшее время сойдет на нет и развившаяся на Западе «шпиономания».

— Мы наблюдаем у некоторых наших партнеров «шпиономанию», когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов — не по одному, а целыми коллективами. Мы отвечаем зеркально, как правило, но ничего хорошего для развития международных отношений это не сулит. Надеемся, что это не будет массовой практикой, — объяснил президент.

«Шпиономания» напрямую связана с антироссийскими настроениями, которые пытаются раздувать определенные политические круги, отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Это, в частности, делается для того, чтобы оправдать военную программу НАТО и США, сказал он. Тем не менее всё больше людей понимают, что глобальным угрозам — например, распространению болезней или терроризму — возможно противостоять только сообща, подытожил парламентарий. Ранее «Известия» уже сообщали об инициативе депутатов бундестага, которые требуют отменить антироссийские санкции на фоне мировой пандемии.