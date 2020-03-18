В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма

Охваченный фашистскими течениями украинский режим пытается превратить воду в инструмент давления на Россию и подвергает страданиям крымчан, пишет шведский журналист Стефан Линдгрен в статье для Nyhetsbanken.

Он отмечает, что так называемые друзья Киева, среди которых всё чаще всплывают Швеция и Польша, почему-то закрывают глаза на столь грубое нарушение международного права со стороны Украины.

Так, Верховная рада намерена принять декрет, запрещающий поставки воды в Крым. Инициаторы — фракция экс-президента Украины Петра Порошенко и «Голос». Документ нужен, чтобы наверняка не дать новым властям «заключить тайные договоры» с Россией.

«Националистам Крым нужен как инструмент агитации и распространения русофобии. А вот страдания гражданского населения полуострова, среди которого много украинцев, им безразличны, видимо», — говорится в материале.

Журналист замечает, что вода «всегда была для крымчан платной». После референдума в Крыму украинские националисты сначала заблокировали Северо-Крымский канал, а затем Киев его официально перекрыл под предлогом отсутствия оплаты. Москва предложила оплатить недостачу, но Киев отказался.

Кроме того, украинская сторона отмечает, что в Крыму нет никакой гуманитарной катастрофы, а Россия якобы «оккупант», который сам должен разбираться с ситуацией.

По мнению Линдгрена, украинские националисты-экстремисты считают, что смогут шантажировать РФ водой, а то, что их метод — военное преступление против гражданского населения — отрицают.

Северо-Крымский канал был построен при СССР в 1961–1971 годах, напоминает он. Те объемы воды из Днепра, которые население Крыма не получает уже шесть лет, теперь просто выливаются в Черное море.

6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. По его словам, Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России.