МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.

«Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка», — заявил он 6 марта в эфире телеканала «Интер».

По словам Кулебы, главное для Киева сейчас — подготовка к саммиту «нормандской четверки» в апреле и обмен пленными с Донбассом.

Разговоры о поставках воды на полуостров возобновились накануне из-за высказывания нового премьера Украины Дениса Шмыгаля. В эфире ток-шоу политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, но позже отказался от своих слов, отметив, что имел в виду немного другое.

Шмыгаль объяснил, что Украина должна обеспечить водой только своих граждан, а при поставках воды нельзя проследить, кто ее получит. Поэтому сначала Киев должен вернуть себе полуостров.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков отметил, что дальше разговоров о воде Украина не пойдет, но будет спекулировать на невозможности ее подачи из-за того, что регион российский.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 85% потребностей полуострова в воде в апреле 2014 года. До настоящего момента «водная блокада» продолжается, но власти России в целом проблему решили. В Крыму бурят новые артезианские скважины, а также доставляют воду с материка.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума.