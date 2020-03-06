Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.

5 марта в программе на телеканале «1+1» политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым. Позже в Facebook Шмыгаль дал разъяснения.

Он отметил, что в ток-шоу лучше серьезные вопросы не обсуждать, потому что могут не так понять.

По его словам, Киев хотел бы поставлять воду на полуостров, но не может по техническим причинам.

«Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины», — написал он в Facebook.

Шмыгаль заявил, что невозможно разделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы.

Украинские политики неоднократно заявляли, что Киев не будет просто так поставлять воду в Крым. В раде призвали возобновить водоснабжение ради выбивания уступок по Донбассу, а первый президент Украины Леонид Кравчук предложил воду продавать.

Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.

Власти России в основном решили проблему путем бурения новых артезианских скважин и поставками воды с материковой части РФ. Полностью покрыть нужды крымчан планируется в ближайшие несколько лет.

В то же время на Украине заявили о потерях из-за водной блокады Крыма и сообщили о вероятной экологической катастрофе в Херсонской области.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединение с РФ.