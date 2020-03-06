В Госдуме прокомментировали слова нового премьера Украины о поставках воды в Крым

Слова нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках воды в Крым можно расценивать как признание ответственности Киева за водную блокаду 2014 года. Об этом 6 марта заявил «Известиям» депутат Госдумы Андрей Козенко.

«Новый украинский премьер открыто заявил, что подача воды — это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. А отказ Украины поставлять воду по Северо-Крымскому каналу — это прямая угроза, конкретная попытка организовать гуманитарную катастрофу. Вполне логичный вывод, я считаю. Эти слова Шмыгаля вполне можно использовать как признание киевских властей своей ответственности за водную блокаду 2014 года», — сказал он.

В связи с этим Россия может подать иск в международные инстанции о защите экономических и гуманитарных прав крымчан — граждан Российской Федерации, отметил депутат.

Последние заявления Шмыгаля о поставках воды в Крым Козенко назвал «очередными манипуляциями». Он подчеркнул, что вода не является «предметом торга» и не может им быть ни при каких обстоятельствах. Ее никто не будет покупать, если речь не будет идти о чисто экономическом предложении.

Он отметил, что вода Северо-Крымского канала шла преимущественно на орошение. Переориентация сельского хозяйства и использование современных технологий позволяют сегодня полуострову достаточно эффективно обеспечивать собственные нужды.

Ранее 5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в программе на телеканале «1+1» сказал, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым. Также он сказал, что подача воды в Крым — вопрос гуманитарной ответственности. Позднее он заявил, что Киев хотел бы поставлять воду на полуостров, но по техническим причинам не может этого делать до возвращения полуострова в состав Украины.

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.

Власти России решили проблему практически полностью путем бурения новых артезианских скважин и поставками воды с материковой части РФ.

В итоге бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма.

По его словам, районы, граничащие с российским регионом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала.

В качестве подтверждения своих слов он прикрепил видео с затопленными домами местных жителей.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединение с РФ.