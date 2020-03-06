Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.

По его словам, подача воды — вопрос гуманитарной ответственности. Кроме того, Киев якобы обязан обеспечивать полуостров водой как свой регион.

«В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала «1+1».

Ранее украинские политики неоднократно заявляли, что Киев не будет и не должен поставлять воду в Крым до его «деоккупации». При этом первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что возобновить водоснабжение полуострова можно, если Россия за это заплатит.

11 февраля, глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.

Власти России решили проблему практически полностью путем бурения новых артезианских скважин и поставками воды с материковой части РФ.

В итоге бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма.

По его словам, районы, граничащие с российским регионом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала.

В качестве подтверждения своих слов он прикрепил видео с затопленными домами местных жителей.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединение с РФ.