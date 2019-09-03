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Эксперт назвал причину нежелания Украины прекратить блокаду Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Новые власти Украины вряд ли прислушаются к словам бывшего министра экономики страны Виктора Суслова, заявившего, что блокада Киевом Крыма стала ошибкой и привела к существенным экономическим потерям. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько во вторник, 3 сентября.

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«Любые шаги навстречу России и Крыму будут, во-первых, использованы оппозицией, а во-вторых, они будут истолкованы всем националистическим сообществом как предательство интересов Украины», — сказал эксперт, его слова приводит «РИА Новости».

Также Безпалько упомянул, что Киев находится в большой зависимости от внешнеполитических игроков и от международных валютных финансовых организаций. В связи с этим, по мнению эксперта, в желании украинского руководства пойти навстречу России и крымчанам есть «большие сомнения».

Ранее в сентябре Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что ежегодно украинская экономика теряет около $1 млрд из-за блокады Крыма, а Россия открыла для себя новые возможности.

В 2014 году, после того как Крым вошел в состав РФ путем референдума, Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, покрывавшего до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Проблему российские власти решили бурением новых артезианских скважин.

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