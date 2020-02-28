Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ

Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок. Об этом он заявил в интервью газете «Факты и комментарии».

По его словам, если Москва решится на реализацию масштабного проекта по обеспечению Крыма водой без поставок с Украины, то это подорвет экономику России. Сенченко считает, что необходимо инвестировать огромные средства для сбора, очистки и подачи потребителю.

«Чтобы решить проблему водоснабжения Крыма, им нужно останавливать федеральные программы и производство очередных атомных подводных лодок, перестать строить хоть какие-то дороги во многих своих регионах и прочее», — указал экс-депутат.

13 февраля депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что комитет Верховной рады Украины принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации».

1 февраля с предложением продавать воду на полуостров выступил глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов. По его словам, это позволило бы пополнить бюджет Украины. Идею одобрил первый президент Украины Леонид Кравчук, отметив, что это должна быть именно коммерческая договоренность, а не жест доброй воли.

В Госдуме назвали идею продажи воды в Крым тестом на политическую зрелость для Киева.

В составе Украины потребности Крыма обеспечивались водой из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В апреле 2014 года Украина прекратила поставку, назвав такое решение механизмом давления на Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.