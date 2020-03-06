В Крыму призвали не рассчитывать на поставки воды с Украины

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков усомнился в готовности украинских властей подавать воду на полуостров и призвал не рассчитывать на такую возможность.

Ранее, 5 марта, об ответственности Киева за водоснабжение Крыма заявил новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Бобков указал, что в своей речи политик называл полуостров украинской территорией, а его жителей — украинцами.

Парламентарий допускает, что вопрос воды может стать предметом спекуляций, когда Киев будет убеждать в желании помочь крымчанам, но заявлять о невозможности это сделать из-за непризнания региона частью России.

«Пока у меня есть абсолютная уверенность, что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет. Мы прекрасно пониманием, что вопрос поставки воды в Крым — это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков также усомнился в готовности Киева снабжать Крым водой. По его словам, за подобные инициативы Шмыгаль подвергнется «атаке со стороны различных националистических сил и личностей».

Денис Шмыгаль был назначен на пост премьер-министра Украины 4 марта, сменив на этой должности ушедшего в отставку Алексея Гончарука. На следующий день в эфире телеканала «1+1» Шмыгаль заявил, что Украина обязана обеспечивать полуостров водой как регион своей страны, ведь «в Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев». За эти слова политик подвергся критике, в ответ на которую заявил, что Киев не может обеспечивать Крым водой «до возвращения полуострова в состав Украины».

Впервые с предложением продавать воду в Крым выступил глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов 1 февраля. По его словам, это позволило бы пополнить бюджет Украины. Идею одобрил первый президент страны Леонид Кравчук, отметив, что это должна быть именно коммерческая договоренность, а не жест доброй воли. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил сделать воду разменной монетой и потребовать за нее уступки в переговорах по Донбассу.

В Кремле в ответ заявили, что предложения о дополнительном водоснабжении Крыма допустимы, но могут быть рассмотрены только на коммерческой основе. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии «Известиям» сказал, что Москва согласится на сделку, только если в Киеве «на смену оголтелому нацизму придут такие понятия, как здравомыслие и финансовая выгода».

В составе Украины потребности Крыма обеспечивались водой из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В апреле 2014 года Украина прекратила поставку, назвав такое решение механизмом давления на Россию. Депутат Госдумы Андрей Козенко рассказывал «Известиям», что проблему водоснабжения полуострова планируется решить в течение пяти лет.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.