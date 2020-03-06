На Украине возможность подачи воды в Крым назвали «инструментом деоккупации»

Новый министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление Киевом подачи воды в Крым — это «инструмент деоккупации». Об этом дипломат заявил в ток-шоу «Право на власть», которое вышло на телеканале «1+1» в четверг, 5 марта.

«Вопрос подачи или неподачи воды в Крым, в оккупированный Крым, — это инструмент деоккупации», — сказал министр.

Другая участница передачи, народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко не согласилась с главой МИДа, назвав вопрос «инструментом оккупации».

Восстановление территориальной целостности Украины Кулеба назвал конечной целью, а «все остальное — предметом переговоров».

Выступавший на том же ток-шоу новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил мнение, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, в противном случае это приведет к гуманитарной катастрофе. По его словам, воду на полуостров следует подавать только для нужд проживающих там украинцев, а не для промышленных объектов.

Позже он опроверг свои слова, написав у себя в Facebook, что его неправильно поняли и что позиция Киева неизменна — не подавать воду в Крым, пока он не вернется Украине. Шмыгаль пояснил, что нельзя разделить воду, которая пойдет людям, и ту, которая пойдет на военные базы.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что не будут просто так поставлять воду в Крым. При этом в Верховной раде призывали возобновить водоснабжение ради выбивания уступок по Донбассу.

Российская сторона решает проблему путем бурения новых артезианских скважин и поставками воды с материковой части страны. Полностью покрыть нужды крымчан в воде планируется в ближайшие несколько лет.

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Вода по этому каналу обеспечивала до 90% потребностей полуострова. Такое решение в Киеве называли механизмом давления на Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.