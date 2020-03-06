Медведчук прокомментировал слова премьера Украины о поставках воды в Крым

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посчитал, что возобновление подачи воды в Крым поможет улучшить экологическую ситуацию в Херсонской области. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба партии.

«Господину премьеру (Украины Денису Шмыгалю. — Ред.) надо знать, что в Крыму нет проблемы воды. И никогда не было. В том числе и в связи с тем, что был перекрыт Северо-Крымский канал. А вот проблемы в Херсонской области есть. Потому что экологическая обстановка ухудшается каждый год из-за опреснения берегов и территорий, связанных с прохождением Северо-Крымского канала. <…> Если взвесить, у кого больше необходимость, чтобы вода шла по этому каналу и ее поставки восстановились, то в первую очередь это надо Украине», — приводит слова Медведчука пресс-служба партии.

Ранее в этот день Шмыгаль в программе на телеканале «1+1» сказал, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым. Также он сказал, что подача воды в Крым — вопрос гуманитарной ответственности. Позднее он заявил, что Киев хотел бы поставлять воду на полуостров, но по техническим причинам не может этого делать до возвращения полуострова в состав Украины.

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Власти России решили проблему практически полностью путем бурения новых артезианских скважин и поставками воды с материковой части РФ.

В итоге бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма. По его словам, районы, граничащие с российским регионом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. В качестве подтверждения своих слов он прикрепил видео с затопленными домами местных жителей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.