В Крыму заявили о нежелании прикасаться к воде с Украины

Крымчане не прикоснутся к воде с Украины, пока Киев придерживается своей идеологии, заявил в субботу, 7 марта, глава крымского парламента Владимир Константинов.

Днем ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в программе на телеканале «1+1» сказал, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, так как полуостров принадлежит Украине, а Киев не может не поставлять воду украинцам. Также он сказал, что подача воды в Крым — вопрос гуманитарной ответственности. Позднее он заявил, что Киев хотел бы поставлять воду на полуостров, но по техническим причинам не может этого делать до возвращения полуострова в состав Украины.

Комментируя это заявление, Константинов сказал, что полуостров не нуждается в поставках воды с украинской стороны, пока «они называют Крым украинским».

«Пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно. Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — приводит его слова «РИА Новости».

В украинской общине Крымского региона также прокомментировали позицию Киева, заявив, что регион в случае возобновления подачи воды с Украины должен получить гарантии ее безопасности. Это обусловлено тем, что «на Украине есть радикальные элементы, которые могут что-то сделать с водой, подаваемой в Крым».

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Власти России решили проблему практически полностью путем бурения новых артезианских скважин и поставками воды с материковой части РФ.

В итоге бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма. По его словам, районы, граничащие с российским регионом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. В качестве подтверждения своих слов он прикрепил видео с затопленными домами местных жителей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.