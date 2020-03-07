В Крыму потребовали гарантий безопасности поставляемой с Украины воды

Крым, в случае возобновления подачи воды с Украины, должен получить гарантии ее безопасности, заявила в субботу, 7 марта, глава Украинской общины Крымского региона Анастасия Гридчина.

«Если вода все-таки будет подаваться в Крым, то хотелось бы, чтобы были выполнены необходимые меры безопасности, так как на Украине есть радикальные элементы, которые могут что-то сделать с водой, подаваемой в Крым», — приводит ее слова «РИА Новости».

Гридчина также отметила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, предложивший возобновить подачу воды в регион, должен запомнить, что Крым — это Россия и в нем живут россияне.

«Киевским властям уже давно пора окончательно включить здравый смысл. Вот только в речах нового премьер-министра Украины мы снова слышим «старые песни о главном», что Крым — это Украина, и выглядит это как очередное комик-шоу», — заключила она.

Днем ранее Шмыгаль в программе на телеканале «1+1» сказал, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, так как полуостров принадлежит Украине, а Киев не может не поставлять воду украинцам. Также он сказал, что подача воды в Крым — вопрос гуманитарной ответственности. Позднее он заявил, что Киев хотел бы поставлять воду на полуостров, но по техническим причинам не может этого делать до возвращения полуострова в состав Украины.

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Власти России решили проблему практически полностью путем бурения новых артезианских скважин и поставками воды с материковой части РФ.

В итоге бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма. По его словам, районы, граничащие с российским регионом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. В качестве подтверждения своих слов он прикрепил видео с затопленными домами местных жителей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.