Путин назвал смешными попытки усомниться в результатах референдума в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что считает смешными попытки поставить под сомнение волеизъявление крымчан, выступивших на референдуме в 2014 году за присоединение полуострова к РФ. Такое мнение российский лидер высказал в среду, 18 марта, во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для все нашей страны, люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также назвал неудачными действия других стран, которые стремятся создать проблемы жителям региона.

Путин прибыл в республику с двухдневным рабочим визитом 18 марта, чтобы вручить государственные награды строителям Крымского моста. В этот день отмечается шестая годовщина воссоединения полуострова с Россией. 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум по этому вопросу, на следующий день была провозглашена независимая Республика Крым, а 18 марта ее руководство подписало соглашение с Москвой о вхождении в состав РФ.

Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Плебисцит также не признал и ряд других стран, включая США и государства-члены Евросоюза. На фоне присоединения полуострова, а также из-за конфликта на юго-востоке Украины в отношении Москвы поэтапно вводились разные пакеты санкций, которые регулярно продлеваются и пополняются. Рестрикции затрагивают как отдельные физические лица, так и целые сектора российской экономики.

Кроме того, отдельные ограничения действуют против Крыма и Севастополя. Меры, в частности, запрещают жителям и компаниям ЕС покупать недвижимость или предприятия на полуострове, финансировать местные организации. Также действуют запрет на заход в порты полуострова европейских круизных лайнеров.